2. Uluslararası İktisadi Düşünce Sempozyumu - Son Dakika

2. Uluslararası İktisadi Düşünce Sempozyumu

23.05.2021 09:47
2. Uluslararası İktisadi Düşünce Sempozyumu, System.String[]

Merkezi Türkiye'de olan ve 10 ülkeden akademisyenlerin desteğiyle kurulan İktisadi Düşünce Araştırmaları Platformu'nun (RePEcT) düzenlediği 2. Uluslararası İktisadi Düşünce Sempozyumu (ISET) devam ediyor.

Merkezi Türkiye'de olan ve 10 ülkeden akademisyenlerin desteğiyle kurulan İktisadi Düşünce Araştırmaları Platformu'nun (RePEcT) düzenlediği 2. Uluslararası İktisadi Düşünce Sempozyumu (ISET) devam ediyor.

RePEcT'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Ticaret Odası, Kafkas Vakfı ve Albaraka Türk Katılım Bankası sponsorluğunda, Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü ve 6'sı Türkiye'den 11'i yabancı üniversite tarafından desteklenen sempozyum dün başladı.

Sempozyumda, iktisat alanında, tüm kurul ve katılımcılar ile 61 ülkeden bilim insanı bir araya gelerek pek çok konuda fikir alışverişinde bulunuyor.

Yarın sona erecek sempozyumda, ikisi Nobel ödüllü olmak üzere yurt içinden ve dışından alanlarında öncü 16 konuşmacı ile 26 özel oturum ve 59 bildiri ihtiva eden oturum yapılacak.

Açıklamaya göre, sempozyuma katılarak görüşlerini paylaşan Malezya Pazarlama Eğitim Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Carmelo Ferlito, Avusturya okulunun Schumpeter'in gölgesinde kalan girişimcilik ve iş çevrimlerine vurgu yaptı. Ferlito, iktisadi düşüncede en çok tartışılan iktisadi okullar hakkında bilgiler verdi.

Birleşik Krallık Durham Üniversitesi'nden Mehmet Asutay da Kur'an ve sünnetin yanı sıra geçmiş ve bugünün Müslüman toplumlarının tarihsel süreç içerisindeki davranışlarının günümüz modern dünyasının iktisadi hayatına ışık tuttuğunu belirtti.

"Karmaşıklık iktisadı"nın önemli isimlerinden Almanya'dan Wolfram Elsner, sunumunda, Aristoteles'ten Bernard de Mandeville, Adam Smith, Malthus, Marx, Marshall, Schumpeter, Myrdal'dan H. Simon'a iktisadi düşünce tarihindeki karmaşıklık anlayışının köklerine ilişkin bilgi verdi.

Ünlü ekonomist, siyasetçi, eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis tarafından "dijital iktisat" eleştirisi yapıldı. Varoufakis, 2008 mali krizinden bu yana kapitalizmin tamamen farklı bir üretim ve dağıtım tarzına dönüştüğünü, bunu "teknofeodalizm" olarak tanımladığını belirtti.

Sempozyumda, Oxford Üniversitesi'nden Linda Yueh, kitabı "Büyük Ekonomistler"i tanıtırken, filozof Daniel M. Hausman tarafından da "İktisat Metodolojisinde Devrim" sunumu gerçekleştirildi. Hausman, ekonomistlerin; belirli kurumların, politikaların ve uygulamaların alternatif modellerinin uygulanabilirliğine dayanan ampirik verileri ortaya çıkarmak ve geliştirmek için harcadıkları çabalarda muazzam bir artış olduğuna dikkati çekerek, bu süreci kanatlarını büyüten bir tırtıla benzetti.

2002 yılında Daniel Kahneman ile birlikte "Deneysel İktisat" alanına katkıları sonrası Nobel İktisat Ödülü'ne layık görülen Vernon Smith, yaptığı konuşmada, Adam Smith'in, fiyat oluşumunu piyasadaki alıcı ve satıcıların perspektifinden ve deneyimlerinden modellediğine işaret ederek, insanların eylemlerinin kökenlerini modellediğini vurguladı.

İktisat metodolojisinin duayen ismi Deirdre Nansen McCloskey de 1870'den bugüne iktisadi düşüncedeki piyasa aksaklığı konusunda bilgi verdi.

Sempozyumun ikinci gününde, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Kerem Alkin, "yeni normal ve küresel ekonomi" ile ilgili bir sunum yapacak. Alkin'in ardından, 2005 yılında "Oyun Teorisi" alanında Nobel İktisat Ödülü alan matematikçi Robert John Aumann, sunumunu gerçekleştirecek. TCMB sponsorluğunda düzenlenecek özel oturumda ise TCMB, İtalya Merkez Bankası ve Montenegro Merkez Bankası'ndan yetkililer konuşacak.

Ünlü iktisat yazarı Malcom Sawyer, Avusturya iktisat ekolüne önemli katkılarda bulunan Peter Boettke ve "Üç Ciltlik Keynes Biyografisi"nin yazarı Lordlar Kamarası Üyesi Lord Robert Skidelsky'nin sunumunun ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde iktisadi düşünce alanında çalışmalar yapan Ercan Eren konuşacak. Pasifik Dünya Tarihi Enstitüsü Başkanı Dennis O. Flynn de sunum yapacak.

Sempozyumun üçüncü gününde ise ağırlıklı olarak Osmanlı iktisat tarihine ilişkin konular yer alacak. Çeşitli bildirilerin sunulacağı sempozyum, iktisatçıların konuşmalarının yer aldığı oturumlar ile devam edecek. Sempozyum, Brezilya'dan 3 katılımcının finans ve globalizasyon konularını tartışacağı "özel LATAM oturumu" ile sona erecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avusturya, Türkiye, Nobel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2. Uluslararası İktisadi Düşünce Sempozyumu - Son Dakika Ekonomi


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