2. Uluslararası İzmir Maratonu, 11 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

2. Uluslararası İzmir Maratonu, 11 Nisan'da gerçekleştirilecek

11.03.2021 13:35
2. Uluslararası İzmir Maratonu, 11 Nisan'da gerçekleştirilecek, System.String[]

"Sürdürebilir bir dünya için koşuyoruz" temasıyla gerçekleştirilecek 2. Uluslararası İzmir Maratonu 11 Nisan Pazar günü yapılacak.

"Sürdürebilir bir dünya için koşuyoruz" temasıyla gerçekleştirilecek 2. Uluslararası İzmir Maratonu 11 Nisan Pazar günü yapılacak.

Maratonun, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dışında doğal afetlerle de mücadele ettiğini söyledi.

Bu doğal afetlerin bazılarının iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşandığını kaydeden Soyer, şöyle konuştu:

"11 Nisan'da ikincisini düzenleyeceğimiz Maraton İzmir'i tam da bu nedenle 'sürdürebilir bir dünya için koşuyoruz' sloganıyla gerçekleştireceğiz. İzmir genelinde herkesin spora erişimini kolaylaştırmak için birçok adım attık. İzmir'i dünyayla buluşturmak ve il genelinde teşvik etmek için uluslararası spor organizasyonlarına çok özel bir önem veriyoruz."

Soyer, Kovid-19 nedeniyle ilkinde olduğu gibi bu sene de İzmir Maratonu'na katılımı sınırlayacaklarını belirterek, "Maraton İzmir'in şehrimizin en önemli markalarından biri olacağına, parkur avantajı, organizasyon kalitesi ile kısa sürede 7'den 77'ye herkesin koşacağı dünyadaki sınırlı maratonlara düzeyine ulaşacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de İzmir'in spor kenti olduğunu söyledi.

İlk İzmir Maratonu'nda koştuğunu aktaran Eskici, "İlk geldiğim hafta Maraton İzmir'in sporcusu olmaktan, aradan 5 ay geçtikten sonra da Maraton İzmir'in organizasyon ekibinde yer almaktan, İzmir'e hizmet etmekten onur duyuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın spora olan katkıları giderek artacaktır." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Aksu ise koşmanın bir sporcu için kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Federasyon olarak Maraton İzmir'in düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Aksu, "İzmir'in sanatta olduğu gibi sporda da üst noktalara taşımak için gayret gösterelim." diye konuştu.

Organizasyonun sponsorlarından Pürsu Genel Müdürü Hakan Çelik de İzmir Maratonu'nun gelecek yıllara çok daha büyük katılıma ulaşacağına inandığını kaydetti.

Adidas Pazarlama Direktörü Onur Demircan ise Maraton İzmir'in çok yakın zamanda dünyanın sayılı maratonları arasına gireceğini kaydetti.

Havagazı Fabrikası, Pazar, Nisan, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2. Uluslararası İzmir Maratonu, 11 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika Spor


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