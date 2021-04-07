Maratonİzmir'de yarı dünya turu - Son Dakika

Maratonİzmir'de yarı dünya turu

07.04.2021 13:41
Maratonİzmir'de yarı dünya turu, System.String[]

11 Nisan'daki uluslararası organizasyona katılacak bin 314 atlet, 26 bin kilometrenin üzerinde yol kat edecek ve bir anlamda İzmir caddelerinde yarı dünya turu atacak.

11 Nisan'daki uluslararası organizasyona katılacak bin 314 atlet, 26 bin kilometrenin üzerinde yol kat edecek ve bir anlamda İzmir caddelerinde yarı dünya turu atacak.

Geçen yıl "Ormanİzmir" temasıyla düzenlenen İzmir tarihinin ilk uluslararası maratonu Maratonİzmir, 11 Nisan Pazar günü ikinci kez koşulacak. Birleşmiş Milletler'in "Sürdürülebilir Bir Dünya" için belirlediği 17 küresel amacın kilometre taşı olarak kullanılacağı Maratonİzmir'e şu ana kadar bin 314 atlet kayıt yaptırdı. 10 km'de 914 atlet, 42 km'de 400 atlet madalya mücadelesi verirken, koşulacak toplam mesafe 26 bin kilometreyi geçecek ve bir anlamda İzmir caddelerinde yarı dünya turu atılmış olacak.

67 elit atlet start alacak

Organizasyon başarısı, katılımcı kalitesi ve sayısı bakımından daha ikinci yılında "Bronz" kategori adayı olan Maratonİzmir'de ülkemizin yanı sıra; Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletler koşacak. 30 Türk toplam 67 atletin elit statüde yer alması, yarışın bir hayli çekişmeli geçeceğinin önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. Kültürpark - Mavişehir - İzmir Marina - Kültürpark arasındaki 42 km'lik parkur eğiminin düz olması da ortaya çok iyi derecelerin çıkmasını sağlayacak.

Şampiyon Sang Benard yine İzmir'de

2020 yılında ilk kez düzenlenen Maratonİzmir'in 42 kilometre erkekler birincisi Kenyalı Sang Benard, 11 Nisan'daki yarışa da katılıyor. En iyi derecesi 2.11.49 olan Benard, geçen yılki yarışta 2.14.53 koşmuştu. Tüm dünyada uzun mesafe koşularındaki başarılarıyla öne çıkan Kenyalı atletler, Maratonİzmir'de bu kez çok daha zorlu rakiplere karşı koşacaklar, böylelikle her saniyesi nefes kesen bir yarışın ortaya çıkması bekleniyor.

Uluslararası platformda isim yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, elit atlet sayısının yükselmesinin yarışın kalitesini gösterdiğini vurgulayarak, "Maratonlar, kent tanıtımının en önemli unsurlarından biri. Maratonİzmir, henüz ikinci yılında olmasına rağmen hem organizasyon kalitesi hem de katılımcı kalitesi açısından uluslararası arenada bir noktaya ulaştı. Hedefimiz; her yıl daha iyisini yaparak Maratonİzmir'i önce Bronz, sonrasında da Silver kategoriye yükseltmek" dedi.

İzmir spor kenti olacak

İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman da, pandemi döneminin ağır şartlarına rağmen tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığına işaret ederek, "İlk Covid-19 vakasının tespitinden bu yana İzmir'de düzenlediğimiz Maratonİzmir, U18 ve U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası ile organizasyon kalitemizi gösterdik. İzmir'i uluslararası şampiyonalar merkezi ve spor kenti yapma hedefimize yürüyoruz. Maratonİzmir, bu çıkışın en önemli adımını oluşturuyor" diye konuştu. - İZMİR

Maratonİzmir'de yarı dünya turu
Maratonİzmir'de yarı dünya turu
Maratonİzmir'de yarı dünya turu
Maratonİzmir'de yarı dünya turu

Pazar, Nisan, İzmir, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Maratonİzmir'de yarı dünya turu - Son Dakika Spor


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