2. Uluslararası İzmir Maratonu yarın koşulacak

2. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir), "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla yarın yapılacak.

Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan 400 atletin katılacağı maratonun startı, saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki İZFAŞ binası önünden verilecek.

42 kilometrelik yarışta atletler, startın ardından Şair Eşref Bulvarı'nı takip ederek Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkacak ve Bostanlı İskele'de ilk dönüşü gerçekleştirecek. Aynı parkuru takip ederek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmir Marina'ya kadar gidecek atletler, Lozan Meydanı'nda yarışı sonlandıracak.

Saat 07.20'de başlayacak 10 kilometre yarışında ise 914 sporcu mücadele edecek. Katılımcılar startın ardından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

Maratonİzmir'e katılanlar yarın yarış alanına tek noktadan ve sağlık önlemleri çerçevesinde alınacak. Her sporcu bir diğerinden en az 1,5 metre uzaklıkta olacak. Yarışın startı her üç saniyede bir dörderli gruplar halinde verilecek.

Öte yandan, Maratonİzmir nedeniyle yarın saat 05.00'ten 13.00'e kadar yarış parkurunda bazı düzenlemeler yapılarak, trafik akışı tek şeritten sağlanacak. Saat 06.15-13.00 arası Konak- Karşıyaka istikametinde vapur seferleri yapılmayacak. Parkur üzerinde yer alan tramvay hatlarında 13.00'e kadar sefer olmayacak.

Bazı otobüs seferlerinde yapılan güzergah değişiklikleri de "www.eshot.gov.tr" internet sitesinden takip edilebilecek.