Son Dakika Haberleri: 2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi" Açıldı

2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi" Açıldı

4 dakika önce

Gaziantep'te 6 ülkeden 27 kadın sanatçının katılımıyla "2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi" açıldı.

2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi
Gaziantep'te 6 ülkeden 27 kadın sanatçının katılımıyla "2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi" açıldı.

Büyükşehir Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sergi, Gaziantep Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, 6 ülkeden 27 kadın sanatçının resimleri yer aldı.

Vali Davut Gül, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergiyi düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sanatıyla sanatçısıyla yükselen bir Gaziantep için çalıştıklarını belirterek, "Çalıştayın bu yıl uluslararası anlamda ikincisini düzenliyoruz. Birincisi de muhteşem olmuştu. Şimdi ikincisiyle de uluslararası sanat merkezi olma noktasındayız." ifadesini kullandı.

Gaziantep'in kadın dostu bir şehir olma noktasında, kadın ve erkeğin birlikte yaşadığı, kadınıyla erkeğiyle insana dokunan bir şehircilik anlayışıyla yola devam ettiğini ifade eden Şahin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışla şehrimizi yeniden yapılandırıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen Gül ve Şahin sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:34 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Gaziantep, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz Bakan Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:38:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi" Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]