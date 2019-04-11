Son Dakika Haberleri: 2. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi

2. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi

22 dakika önce

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) düzenlenen "2023 Hedefleri Doğrultusunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik" temalı 2.Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi başladı.

2. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi, System.String[]
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) düzenlenen "2023 Hedefleri Doğrultusunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik" temalı 2.Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi başladı.

Üniversitenin Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda, KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) koordinesinde Sudan Khartoum Üniversitesi ve Cezayir Tlemcen Üniversitesi işbirliğinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Lojistik Derneği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen kongrenin açılış oturumu yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada. hayatın her alanında iyileştirilmesi gereken noktaların analiz edilmesinde üniversitelere büyük görevler düştüğünü, bireysel ve toplumsal hedeflerin tespitinde bu tür kongrelerde yürütülen çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Multidisipliner bir anlayışla düzenlenen bu çok yönlü kongreye katkı sunan herkesi tebrik eden Özkan, kongrenin Kahramanmaraş, ülke ve insanlık için verimli olması temennisinde bulundu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise üniversitesi olarak şehrin, bölgenin ve ülkenin sorunlarını görüp analiz ederek bu sorunları ulusal ve uluslararası akademik zeminlerde tartışarak çözüm yolları aradıklarını belirtti.

Uluslararası ticaretin ülke ekonomisindeki yerine ve önemine değinen Can, sağlıklı bir lojistik sisteminin hem ulusal hem uluslararası ticareti canlandırarak önemli ölçüde ekonomik imkanlar sağlayacağını ifade etti.

Büyüyen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda lojistik alanında kapsamlı yenilikler yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Can, kongrenin bu kapsamda çok büyük faydalar sağlayacağını düşündüğünü belirtti.


Kongrede, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve KSÜ İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Örnek, Cezayir Tlemcen Üniversitesi'nden Pr. Mohammed Benbouziane ve Sudan Khartoum Üniversitesi'nden Dr. Elwasila Saeed Elamin Mohamad de konuşma yaptı.

10 farklı ülkeden 127 bildirinin sunulacağı kongre, yarın sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:13 Kaynak: AA
Siyaset, Ekonomi, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Game of Thrones Dizisinde Final Sezonu Heyecanı Satışlara Yansıdı Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü YSK'nın Büyükçekmece Kararına CHP'den İlk Tepki: Ağır Baskı Altındalar Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 20:35:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]