Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
'nde (KSÜ) düzenlenen "2023 Hedefleri Doğrultusunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik" temalı 2.Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi
ve Siyaset
Kongresi başladı.
Üniversitenin Cahit Zarifoğlu
Konferans Salonu'nda, KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) koordinesinde Sudan
Khartoum Üniversitesi ve Cezayir
Tlemcen Üniversitesi işbirliğinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türkiye
İhracatçılar Meclisi, Lojistik Derneği, Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen kongrenin açılış oturumu yapıldı.
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan
, burada yaptığı konuşmada. hayatın her alanında iyileştirilmesi gereken noktaların analiz edilmesinde üniversitelere büyük görevler düştüğünü, bireysel ve toplumsal hedeflerin tespitinde bu tür kongrelerde yürütülen çalışmaların önemli olduğunu söyledi.
Multidisipliner bir anlayışla düzenlenen bu çok yönlü kongreye katkı sunan herkesi tebrik eden Özkan, kongrenin Kahramanmaraş, ülke ve insanlık için verimli olması temennisinde bulundu.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise üniversitesi olarak şehrin, bölgenin ve ülkenin sorunlarını görüp analiz ederek bu sorunları ulusal ve uluslararası akademik zeminlerde tartışarak çözüm yolları aradıklarını belirtti.
Uluslararası ticaretin ülke ekonomisindeki yerine ve önemine değinen Can, sağlıklı bir lojistik sisteminin hem ulusal hem uluslararası ticareti canlandırarak önemli ölçüde ekonomik imkanlar sağlayacağını ifade etti.
Büyüyen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda lojistik alanında kapsamlı yenilikler yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Can, kongrenin bu kapsamda çok büyük faydalar sağlayacağını düşündüğünü belirtti.
Kongrede, AK Parti
Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç
, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve KSÜ İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Örnek, Cezayir Tlemcen Üniversitesi'nden Pr. Mohammed Benbouziane ve Sudan Khartoum Üniversitesi'nden Dr. Elwasila Saeed Elamin Mohamad de konuşma yaptı.
10 farklı ülkeden 127 bildirinin sunulacağı kongre, yarın sona erecek.