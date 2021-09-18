Sivas'ta "2. Uluslararası Kanser Günleri" sona erdi - Son Dakika
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Sivas'ta "2. Uluslararası Kanser Günleri" sona erdi

18.09.2021 21:34
Sivas'ta "2. Uluslararası Kanser Günleri" sona erdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ) desteğiyle Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KANAM) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Kanser Günleri" sona erdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ) desteğiyle Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KANAM) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Kanser Günleri" sona erdi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre,16-18 Eylül 2021 tarihleri arasında, 4 Eylül Kültür Merkezi'nde çevrim içi ve yüz yüze gerçekleştirilen 2. Uluslararası Kanser Günleri programında 25 panel konuşması yapıldı, 106 sözlü bildiri ve 4 poster bildirisi sunuldu.

Kongreye, yurt içinden ve ABD, Danimarka, Cezayir, İran başta olmak üzere çeşitli ülkelerden birçok bilim insanı katıldı.

Kongre Başkanı ve SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, programın kapanışında yaptığı konuşmada, "Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından gelmek isteyen davetlilerimizin bir kısmı gelemedi. Kanser Günleri, üniversitemizin düzenlemiş olduğu programlar içerisinde geleneksel bir hale geldi ve gelecek yıl üçüncüsünü yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

SCÜ Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi'nin (CÜTFAM) çalışmalarına da değinen Ataseven, lisans öğrencilerinin burada yaptığı çalışmalarla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) destek aldığının müjdesini verdi.

Kaynak: AA
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Alim Yıldız, Cumhuriyet, Kanser, Sivas, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta '2. Uluslararası Kanser Günleri' sona erdi - Son Dakika


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