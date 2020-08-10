2. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni gerçekleşti - Son Dakika

Karaman Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, Türk Dünyası Kültür Parkında şölen ateşinin yakılmasıyla gerçekleşti.

2. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sadece şölen ateşi programı ile gerçekleşti.

Şölen ateşi programından önce Karamanoğulları askerlerinin eşliğinde Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277 yılında yayınlanan fermanı okundu.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kovid-19 pandemisinden dolayı, Türk Dünyası şöleninin sadece şölen ateşi etkinliği ile sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Programa Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.