Bitlis Anadolu Komedram Oyuncuları Tiyatrosu (AKOT), "Palyaço Dostların Maceraları" adlı çocuk oyunuyla, İstanbul Maltepe Belediyesince düzenlenen "2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali"ne katıldı.

Tiyatro AKOT Genel Sanat Yönetmeni Gökmen Okdayan, yaptığı açıklamada, 11-15 Eylül tarihleri arasında Maltepe Belediyesince düzenlenen "2.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali"ne katıldıklarını belirtti.

Festivale Türkiye'den 27 salon tiyatro ekibi, 14 sokak ve çocuk tiyatro grubunun yanı sıra 10 farklı ülkeden belirli tiyatro topluluklarının da katıldığını kaydeden Okdayan, şunları ifade etti:

"Festivale Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini temsilen katıldık. Maltepe Belediye Başkanlığı ve festival koordinatörlüğünce gösterilen muhteşem misafirperverliğe, Tiyatro AKOT ekibi olarak 2 farklı yerde sergilediğimiz muhteşem çocuk oyunumuzla karşılık verdik. Sahnelediğimiz oyun izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Yerel halk, çocuklar, yetişkinler ve festivaldeki ekipler tarafından çok güzel tepkiler ve güler yüzlerle karşılaşan ekibimiz, performansımız, festivaldeki düzenimiz ve duruşumuzla güzel şehrimiz Bitlisimizi ve bölgemizi tam anlamıyla temsil etmenin haklı gururunu yaşadık."

Okdayan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikaya, festival komitesi üyeleri, Maltepe Belediyesi çalışanları, Tiyatro AKOT ekibi, festivale katılmalarında desteklerini esirgemeyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani ile emeği geçen herkese teşekkür etti.