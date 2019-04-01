Son Dakika Haberleri: 2. Uluslararası Minikler Yasemin Adar Turnuvası Gerçekleşti

2. Uluslararası Minikler Yasemin Adar Turnuvası Gerçekleşti

57 dakika önce

24 Mart 2019 tarihinde Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya 290 kız sporcu katıldı.

2. Uluslararası Minikler Yasemin Adar Turnuvası Gerçekleşti, System.String[]

Dünya ve Avrupa Şampiyonu ilk kadın güreşçi Yasemin Adar'ın desteğiyle hayata geçirilen Uluslararası Minikler Yasemin Adar Turnuvası bu yıl 2. kez düzenlendi.

Bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Minikler Yasemin Adar Turnuvası, minik sporcuları bir araya getirdi. 24 Mart tarihinde Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin 27 şehrinde yer alan 29 kulüpten 270 kız sporcunun yanı sıra Bulgaristan'dan 20 kız sporcu katıldı. Küçük Minikler ve Büyük Minikler olmak üzere turnuvada 2 kategoride 11'er sıklette kazanan oldu.

Türkiye'nin ilk Dünya Şampiyonu kadın güreşçisi Yasemin Adar turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kadın güreşçi olduğumu söylediğimde insanlar eleştiriyordu. Ancak bu beni daha hırslı ve azimli yaptı. Elde ettiğim başarım birçok ön yargıyı yıkmama yardımcı oldu. Ben de bu ön yargının ortadan kalkması için kız sporcuları destekleyen projeleri hayata geçirmek amacıyla çalışıyorum. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiğimiz turnuva ile daha çok kız sporcuya ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:32 Kaynak: Bültenler

Balıkesir, Güncel
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