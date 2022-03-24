2. Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu Konya'da başladı - Son Dakika
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2. Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu Konya'da başladı

24.03.2022 14:45
2. Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu Konya'da başladı

Konya Valiliği himayelerinde, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi işbirliğinde, Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 2021 yılında birincisi düzenlenen "Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu"nun ikincisi...

Konya Valiliği himayelerinde, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi işbirliğinde, Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 2021 yılında birincisi düzenlenen "Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu"nun ikincisi (UPUES 2022), Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde başladı.

Erol Güngör Konferans Salonu'ndaki sempozyum Türk halk müziği dinletisiyle başladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 2. Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmayla bireylerin eğitim gereksinmelerinin hayat boyu öğrenim olanaklarıyla desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Rektör Zorlu, "Okulun yaşamla ilişkili olmasının en kolay ve en etkili yolu projelerdir. Projeler hayal gücünün harekete geçmesidir, yaşam sorunlarıyla yüzleşme ve çözüm arayışıdır. Uygulanan ve paylaşılan her proje üretime dönük verim almamıza yarayacak ve bir gün ülke çapında ulusal ve uluslararası sonuçları olan bir değişimi başlatacaktır. Bütünlüğümüze, geleceğimize hizmet edecektir." dedi.

Açılışa katılan Konya Valisi Vahdettin Özkan da sempozyumun önemine değinerek, katılımcı ve öğrencilere başarı diledi.

4 gün sürecek sempozyumun açılışına Vali Özkan ve Rektör Prof. Dr. Zorlu'nun yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

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Kaynak: AA

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