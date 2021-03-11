2. Uluslararası Sanal Ortopedik Travma Kampı 20-21 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika

Ortopedik Travma ve Osteosentez Derneği tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Sanal Ortopedik Travma Kampı, 20- 21 Mart'ta katılımcılarını çevrimiçi ağırlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, www.otk2021.com üzerinden takip edilebilecek kampta Türkiye'den ve yurt dışından konuşmacıların katılımıyla ortopedik travma alanında önemli konular gündeme getirilecek, tedavi ve tanıyla ilgili güncel gelişmeler paylaşılacak.

Ortopedik Travma ve Osteosentez Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Durak, yurt içi ve yurt dışından konusunda uzman hekimlerin eğitici olarak katılacağı sanal toplantının, hekimlerin tecrübelerini genç meslektaşlarına ulaştırmaları için fırsat olduğunu belirtti.

Kampın ilkinin 14-15 Kasım 2020'de düzenlendiğini hatırlatan Durak, salgın koşulları nedeniyle yine çevrimiçi yapılacak ikinci kampta, alanında iyi tanınan hekimlerin vakalarını sunacağını, karşılıklı tartışacağını ve soruları yanıtlayacağını anlattı.

Durak, kampta yurt içinden 8, yurt dışından 6 uzman hekimin eğitici olarak yer alacağını kaydederek, şunları kaydetti:

"Kampa dinleyici olarak katılacak hekimler birçok konuda olgu sunumu, tartışma ve soru cevap oturumlarına katılabilecek. Bu oturumların bazıları katılımcıların vakalarının tartışılması, yaşlılarda kırık tedavisi, çoklu travmalı hastalara yaklaşım, nadir kırıklar, kırık tedavisinde farklı teknikler konularında olacak. Bazıları ise alt/üst ekstremite, ayak/ayak bileği ve pelvis/asetabulum kırıkları üzerinde duracak. Yeni implantlar ve ağrı tedavisinde güvenli yollar konuları da oturumlarda yer alacak."

Özellikle yaşlılarda sık görülen ve tedaviye dirençli, çok özel yöntemlerle tedavi edilmesi gereken kırıklar konusunda Almanya Mainz Üniversitesinden Prof. Dr. Pol Rommens'in eğitici olarak ilk konferansını gerçekleştireceğini belirten Durak, katılımcılara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Omurga ve pelvis konusunda uzman olan İspanya Malaga Üniversitesinden Prof. Dr. Enrique Guerado, travma konusunda İsrail'den Prof. Dr. Gershon Volpin ve İngiltere Leeds Travma Merkezinden Dr. Nikolaos Kanakaris, kalça protezleri ve kırıklarının tedavisi konusunda Yunanistan Larissa Üniversitesinden Prof. Dr. Theofilis Karachalios ve deformite ve boy uzatma konusunda Almanya Münih Üniversitesinden Dr. Peter Thaller de konferans verecek hekimler arasında. Ayrıca travma ve deformitede Ilizarov yöntemi konusunda Azerbaycan'dan Prof. Dr. Cebrail Alekberov da vakaları ile tartışmaya katılacak.

Bursa Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Durak, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Hakan Kınık, İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden Prof. Dr. Metin Küçükkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Güvenir Okçu ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinden Prof. Dr. Vecihi Kırdemir, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Kadir Bacakoğlu ve Ege Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Öztürk toplantıya konuşmacı olarak katılacak."