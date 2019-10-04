"2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali"

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali", 11-15 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün himayesinde, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın destekleriyle düzenlenen festival, kapılarını sürpriz bir konserle açacak.

Çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtlilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktaracağı, Türkiye ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alan filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak.

Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500 ve üçüncüye 5 bin para ödülü verilecek olan festivalde, ayrıca mansiyon olarak "Jüri Özel Ödülü" de verilecek.

Başkanlığını Ömer Uğur'un üstlendiği festivalin jürisinde İlhan Şeşen, Engin Öztürk, Hakan Haksun, Bülent Bilgiç, Jale Atabey, Erkan Bektaş, Süleyman Civliz, Sermin Hürmeriç, Vadullah Taş, Serhat Akcan, Canan Kaya ve Tümay Özokur yer alıyor.