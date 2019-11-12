Son Dakika Haberleri: 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı
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2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı

7 saat önce

2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladıSİİRT - Siirt'te 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali start aldı.

2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı

SİİRT - Siirt'te 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali start aldı.

Siirt'in tanıtımına destek sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Siirt Valiliği, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nce organize edilen festivale, tanınmış yönetmenler, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcı, senaristler yer alıyor. Türkiye ve yurt dışından kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde 435 kısa film arasından finale kalan 32'sinin derece için yarışacağı festival,15 Kasım'a düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen festivalin açılış programında konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bu yıl ikincisini düzenlenen 2. Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Siirt'in imajını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

5 gün devam edecek olan festivalde senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyelerini katılımcılarla buluşacak. Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde düzenlenen kısa film yarışmasında birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira ve üçüncüye de 5 bin lira para ödülleri verilecek. Ayrıca mansiyon olarak jüri özel ödülü de yer alacak.

Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde sinema üzerine söyleşi ve panellere devam edecek.

2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı

Film Festivali, Siirt, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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