Son Dakika Haberleri: 2. Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali başladı
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2. Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali başladı

16 dakika önce

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve 15 ülkeden 200 lezzetin sunulduğu "Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali" başladı.

2. Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali başladı, System.String[]
Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve 15 ülkeden 200 lezzetin sunulduğu "Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali" başladı.
Konyaaltı ilçesindeki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, dünya mutfaklarından farklı lezzetler yer aldı.
Almanya, İtalya, İspanya ve Endonezya başka olmak üzere 15 ülkeden çeşitli lezzetlerin sunulduğu festivale, vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de ilgi gösterdi.
Festivalde, Hatay mutfağı, Erzurum'un cağ kebabı, Mersin'in tantunisi, İzmir'in kumrusu da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Dört gün sürecek festivalde ünlü şeflerle söyleşi ve atölye çalışmaları yapılacak, şeflerin yönetiminde yemek yeme yarışmaları, konserler ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.
Organizasyon yetkilileri, geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve üç gün süren festivali 61 bin 221 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:46 Kaynak: AA
İtalya, Almanya, Konyaaltı, Antalya, Güncel
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