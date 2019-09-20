"2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Ekrem Erdem
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:43 Kaynak: AA
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