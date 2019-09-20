Son Dakika Haberleri: "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Ekrem Erdem
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"2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Ekrem Erdem

1 saat önce

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Ekrem Erdem

İstanbul Üniversitesi, Ekrem Erdem, Edebiyat, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:43 Kaynak: AA
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