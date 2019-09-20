Son Dakika Haberleri: "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Fatma Şahin
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"2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Fatma Şahin

12 dakika önce

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Fatma Şahin

İstanbul Üniversitesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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