"2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Fatma Şahin

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.

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