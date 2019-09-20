"2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Mahmut Ak
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İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:16 Kaynak: AA
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.
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