Son Dakika Haberleri: "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Mahmut Ak
Son Dakika Güncel Haber

"2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Mahmut Ak

26 dakika önce

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Mahmut Ak

İstanbul Üniversitesi, Mahmut Ak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yeni bir şirket kuruyor! Son Dakika: Yargı paketinde önemli gelişme! AK Parti metni istişare için MHP'ye sundu Mahkeme başkanı, minik Leyla'nın babasına patladı: Çok ciddiyetsiz bir adamsın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 16:42:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Mahmut Ak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]