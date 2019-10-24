2. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Benliğimizi, kimliğimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi, felsefi mirasa sahip çıktığımızda ortaya koyabiliriz." dedi.

Karakaya, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası" konulu sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumun KAEÜ ile Kırgızistan-Türkiye Manas ve Bayburt üniversiteleri, Türkiye Yazarlar Birliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlendiğini belirtti.

Felsefi mirasın mücadelesi yapılacak en önemli konularından birisi olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Benliğimizi, kimliğimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi, felsefi mirasa sahip çıktığımızda ortaya koyabiliriz. 'Türk halkları' dediğimiz de aslında, aynı dili konuşan, aynı duyguları yaşamış, benzer kültür kodlarına sahip olan bir coğrafyada zaman içerisinde belirli nedenlerden dolayı birlikteliğine ara verenlerdir. Bunu şimdi yeniden toparlamak, yeniden bir bakış açısına çevirmek için böyle bir felsefi tartışma yapma gereği hissettik. Kültürümüzün ve medeniyetimizin unutulmuş birçok alanını da tekrar keşfedeceğiz. Burada akademisyenler Türk halklarının kültürlerini anlatacaklar, böylelikle kültürler arası geçişi net şekilde yakalamış olacağız."

Sempozyumun amacının, Türk halklarının mirasına sahip çıkılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Karakaya, "Bu mirası hak ettiği şekilde yeniden canlandırmalıyız. Kendi coğrafyamızda kendi kültürümüz ve felsefemizle yeniden varoluş mücadelesi için gayret göstermenin, üniversitelerin asli görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Vali İbrahim Akın ise Kırşehir'in birçok uygarlık ile önemli felsefi ve kültürel isimlere ev sahipliği yaptığını anlattı.

"Şeyh Edebali, Cacabey, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran-ı Veli, Aşık Paşa, Süleyman Türkmani gibi önemli şahsiyetlerin yanı sıra, ozanlık geleneğinin temsilcileri Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali, Şemsi Yastıman gibi değerler bu topraklarda yaşayıp, değer buldular.' diyen Akın, "Dolayısıyla Kırşehir yetiştirdiği bu değerleri ve tarihi, kültür şehri olarak, kültürümüzün yaşamasına verdiği katkılarla önemlidir. Bu denli önemli bir şehirde, Türk halklarının kültürel mirasının felsefi açıdan değerlendirilmesini çok doğru ve önemli buluyorum. Sempozyumun Türk kültürüne ve felsefesine katkı sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemalettin İpek ise sempozyumda önemli felsefi düşünceler, akımlar ve Türk halkının geçmişten bugüne felsefi mirası hakkında değerlendirmeler yapılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kırgızistan gelen akademisyenler Rektör Karakaya'ya Kırgız yöresel kıyafetini giydirdiler.

Farklı oturumlarla 3 gün sürecek sempozyuma, 5 ülkeden yaklaşık 94 bilim insanı katılıyor.