"2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi" başladı - Son Dakika
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"2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi" başladı

26.05.2022 12:42

Van'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Yaban Hayvanları Korum ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi" başladı.

Van'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Yaban Hayvanları Korum ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi" başladı.

Edremit ilçesindeki bir otelde "Tabiat hep birlikte daha güzel" sloganıyla düzenlenen kongreye, internet üzerinden bağlanan TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, üniversitelerle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle iş birliği içinde bu duyarlılığın oluşmasının bile önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu çalışmalar sayesinde doğanın, çevrenin daha fazla farkında olma imkanı bulacaklarını dile getiren Kılıç, "Bununla alakalı bilimsel çalışmalar yapmış çevrelerin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacak. Kongrelerin çok kıymetli olduğundan kuşkumuz yok. Bundan sonra bu süreci sahiplenmemizle ülkemiz için, doğa ve çevre için önemli katkılar verecektir. Bilimsel katkılar sunacak olan arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.

"İnsanlığın sağlıklı bir yaşam sürmesi temiz çevre ve sağlıklı bir yaban hayatına bağlı"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de Türkiye'nin coğrafi yapısı, konumu ve çeşitli ekolojik şartlarıyla önemli özellikler taşıdığını, bu özelliği ile yerkürenin belirgin karakterini, küçük ölçekte de olsa toprakları üzerinde bulundurduğunu belirtti.

Bu sorumluluk bilinciyle, Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ile DKMP Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde ilkini 2015'te düzenledikleri kongrenin ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Unutmamamız gerekir ki insanlığın sağlıklı, mutlu bir yaşam sürmesi temiz çevre ve sağlıklı bir yaban hayatına bağlıdır. Dünya tarihi boyunca, son çeyrek asırda dünya genelinde insanlığı olumsuz etkileyen birçok doğal afetin ve pandemik salgınların temelinde ekolojik dengenin bozulması ve insanlığın yaban hayata sınırsız müdahalesinin bir sonucu olduğu hepimizce malumdur. Kongremizin insanlığın sağlığına, doğal değerlerin bozulmadan, yok olmadan gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması temenni ediyorum."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez de Van'da düzenlenen kongrenin Türkiye'deki nadir bilimsel etkinliklerden biri olduğunu aktardı.

Yaban hayatını koruyan ve geliştiren bir kurum olarak kongreye seve seve katıldıklarını ifade eden Üzmez, "Yaptıklarımızı anlatacak çok şey var. Yaban hayvanlarını koruyoruz, rehabilite ediyoruz. 22 Veterinerlik Fakültesi ile anlaşmamız var. Bunları doğaya kazandırıyoruz, üretiyoruz, salıyoruz, aşılıyoruz. Üretim istasyonlarımızda nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanları ürettikten sonra yaşam alanlarına bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan da 5 yıl önce düzenledikleri kongrenin ikincisini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"Önceki kongrede aldığımız kararların tamamı hayata geçti. DKMP Genel Müdürlüğümüz bütün üniversitelerde rehabilitasyon merkezlerine destek verdi. Bu süreçte belirlediğimiz hedeflere ulaştık. Valilerimizin, rektörlerimizin, sizlerin burada olması yükümüzü artırıyor. Bundan sonra daha çok çalışacağız ve daha güzel bilimsel çalışmalarda beraber olacağız. Yaban hayvanlarının insanla hiç temasa geçmemesi gerekiyor. Onun için en önemli faktör, hayvanları yerinde ve doğasında korumaktır."

İki gün boyunca akademisyenlerin 60 sözlü ve 16 poster bildiri sunacağı kongrenin açılışına Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İhsan Emre Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi başladı
2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi başladı
2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi başladı
2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi başladı
2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi başladı
2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi başladı
2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi başladı
2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi başladı
2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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