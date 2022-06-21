2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali "Kaligrafist", 23 Haziran'da başlayacak

İlki 2017'de Latin kaligrafisi özelinde gerçekleştirilen "Kaligrafist", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı destekleriyle tüm dünya yazılarını içinde barındıran hale getirilerek 2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali olarak 23 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çivi yazısı, grafiti, fraktur yazı, klasik tabelacılık gibi yetişkin atölyelerinin yanı sıra İBB Mahalle Evleri'nde minikleri konuk edecek çocuk atölyelerini de kapsayan etkinlik, 23 Haziran'da başlayacak.

Birçok yazı sistemini farklı disiplinlerden eserlerle sergilemeyi hedefleyen, alanlarında uzman yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla farklı yazı kültürlerini ve sanatları daha geniş kitlelere ulaştırma ve tanıtma fikrinden yola çıkarak tasarlanan festivalde, konferanslar, sergiler, performanslar, yetişkinler ve çocuklar için atölyeler, saha gezileri, söyleşiler yapılacak.

Festivalde, tabela ressamlarından Christoforos Tomas Klasik Tabelacılık Atölyesi, Luca Barcellona Fraktur Yazı Atölyesi, kaligraf Tolga Girgin Kaligrafi İnceleme ve Geliştirme Atölyesi, uzman Sümerolog Veysel Donbaz Çivi Yazısı Atölyesi, Tunç Dindaş Grafiti Atölyesi ve Erhan Olcay Kaligrafide Teknik Analiz Atölyesi'nde meraklılarıyla buluşacak.

Festival mekanları ise İBB Taş Oda- Sultanahmet, Barın Han, İBB Mahalle Evleri, Tarihi Yarımada Yazı Rotası, Karaköy Sahil Parkı ve Karaköy İstanbul Kitapçısı olarak belirlendi.

Ücretsiz gerçekleştirilecek ve 3 Temmuz'a kadar sürecek etkinlik programının ayrıntıları "İBB Kültür Sanat" ve "Kaligrafist" sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.