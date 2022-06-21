2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali "Kaligrafist", 23 Haziran'da başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali "Kaligrafist", 23 Haziran'da başlayacak

21.06.2022 15:56
2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali "Kaligrafist", 23 Haziran'da başlayacak

İlki 2017'de Latin kaligrafisi özelinde gerçekleştirilen "Kaligrafist", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı destekleriyle tüm dünya yazılarını içinde barındıran hale getirilerek 2.

İlki 2017'de Latin kaligrafisi özelinde gerçekleştirilen "Kaligrafist", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı destekleriyle tüm dünya yazılarını içinde barındıran hale getirilerek 2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali olarak 23 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çivi yazısı, grafiti, fraktur yazı, klasik tabelacılık gibi yetişkin atölyelerinin yanı sıra İBB Mahalle Evleri'nde minikleri konuk edecek çocuk atölyelerini de kapsayan etkinlik, 23 Haziran'da başlayacak.

Birçok yazı sistemini farklı disiplinlerden eserlerle sergilemeyi hedefleyen, alanlarında uzman yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla farklı yazı kültürlerini ve sanatları daha geniş kitlelere ulaştırma ve tanıtma fikrinden yola çıkarak tasarlanan festivalde, konferanslar, sergiler, performanslar, yetişkinler ve çocuklar için atölyeler, saha gezileri, söyleşiler yapılacak.

Festivalde, tabela ressamlarından Christoforos Tomas Klasik Tabelacılık Atölyesi, Luca Barcellona Fraktur Yazı Atölyesi, kaligraf Tolga Girgin Kaligrafi İnceleme ve Geliştirme Atölyesi, uzman Sümerolog Veysel Donbaz Çivi Yazısı Atölyesi, Tunç Dindaş Grafiti Atölyesi ve Erhan Olcay Kaligrafide Teknik Analiz Atölyesi'nde meraklılarıyla buluşacak.

Festival mekanları ise İBB Taş Oda- Sultanahmet, Barın Han, İBB Mahalle Evleri, Tarihi Yarımada Yazı Rotası, Karaköy Sahil Parkı ve Karaköy İstanbul Kitapçısı olarak belirlendi.

Ücretsiz gerçekleştirilecek ve 3 Temmuz'a kadar sürecek etkinlik programının ayrıntıları "İBB Kültür Sanat" ve "Kaligrafist" sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

YORUMLAR
500
Bergama'da 86. Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı Bergama'da 86. Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali 'Kaligrafist', 23 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
16:25 Antalya'da halk plajında soyunma kabinindekileri fotoğraflayan yabancı uyruklu şahsa tekme tokat dayak atıldı
16:04 Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanın eşi, şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 16:39:54. #1.12#
SON DAKİKA: 2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali "Kaligrafist", 23 Haziran'da başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement