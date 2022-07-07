2. Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri töreninden detaylar

Törende Filistinli Katolik Rahip Manuel Musellem'in konuşması

Filistinli Katolik Rahip Manuel Musellem ile röportaj

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile röportaj 2. Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri Filistin'de sahiplerini buldu

KUDÜS (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve din, dil, ırk ayrımı yapmadan zulme karşı çıkan 5 kişiye verilen 2. Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri, Filistin'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) ve Kudüs Platformu'nun ortaklaşa düzenlediği 2. Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri için, Filistinli Katolik Rahip Manuel Musellem'in Ramallah yakınlarındaki Birzeyt köyündeki konutunda ödül töreni gerçekleşti.

Törene, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu, CIGA Direktör Yardımcısı Muhammed Yunus Akdeniz, ödüle layık görülen isimler ve davetliler katıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçen yıl haziran ayında çevrimiçi yayınlanan bir programla duyurulan ancak dağıtılamayan Zeytin Dağı Barış Ödülleri, törenle sahiplerine teslim edildi. Bu kapsamda, Filistin'in özgürlük ve insan hakları mücadelesinde öncü olmuş beş kişi ve kuruluş onurlandırıldı.

Ödül töreninde, "dini liderler" kategorisinde, Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Katolik Rahip Manuel Musellem ve 40 yıldan daha fazla süredir Mescid-i Aksa'da imam hatiplik yapan Şeyh İkrime Sabri; "kamu entellektüeli" kategorisinde, Filistin meselesine ilişkin akademik çalışmaları ile tanınan İsrailli tarihçi Profesör Ilan Peppe; "cesaret profili" kategorisinde, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına karşı kutsal mabedi korumak için orada gönüllü nöbet tutan Kudüslü aktivist Hanadi el-Halavani ve "insan hakları" kategorisinde, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki ihlallerini belgeleyen çalışmalarıyla öne çıkan Al-Haq İnsan Hakları Kuruluşu ödüle layık görüldü. Törene katılamayan Peppe ve Sabri'nin ödüllerini, etkinliğe onlar adına katılanlar teslim aldı.

Ödülü alan Rahip Musellem, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Türk Büyükelçi ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu hanımefendinin de dahil olduğu bu değerli konukların teşrifiyle onurlandım." dedi.

Musellem, "Bu ödüller geçen yıl Filistin'e gönderilmişti ancak İsrail tarafından Türkiye'ye geri gönderilmişti. Heyet, ödülleri bugün buraya getirdi. Bu ödülü aldığımız için onur duyduk." diye konuştu.

Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer de Rahip Manuel Musellem'in, Filistin'deki işgale karşı verdiği mücadele ile öne çıkan bir din insanı olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Demirer, şunları söyledi:

"Peder Manuel Musellem, barışı seven, barışı destekleyen, barış ve adalet isteyen, Filistin'in en önemli din adamlarından ve kanaat önderlerinden biridir. Kendisine olan sevgi ve desteğimizi ifade etmek için buradayız. Bizim gözümüzde kendisi bütün Filistin halkını temsil ediyor, Filistin halkının mücadelesini simgeliyor. Bu yaşına kadar hiç yorulmadan ve dinmeden Filistin halkının direnişini ayakta tutmak için uğraşmıştır. Bunun için Türkiye'nin selamlarını ve takdirlerini kendisine iletiyoruz ve onun nezdinde bütün Filistin halkına sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz."