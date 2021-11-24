Üye Girişi
2 üniversite mezunu eşten çalıştırmayan kocaya boşanma davası - Son Dakika

2 üniversite mezunu eşten çalıştırmayan kocaya boşanma davası

24.11.2021 11:48

ANKARA'da H.Ç. (43), 2 üniversite bitirdikten sonra evlendiği F.Ç.'ye, 16 yıl boyunca çalışmasına ve dışarı çıkmasına izin vermeyerek, şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma davası açtı.

ANKARA'da H.Ç. (43), 2 üniversite bitirdikten sonra evlendiği F.Ç.'ye, 16 yıl boyunca çalışmasına ve dışarı çıkmasına izin vermeyerek, şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran H.Ç., "Onun şiddeti, zulmü yüzünden benim karnımda 5 aylık bebeğim öldü. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Can güvenliğim yok" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nün ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitiren H.Ç., 16 yıl önce muhasebe bürosunda birlikte çalıştığı F.Ç. ile hayatını birleştirdi. Eşinin çalışmasına izin vermediği H.Ç., bir süre sonra da iddiaya göre, fiziksel ve psikolojik şiddet görmeye başladı. 2 çocuğu için evliliğini sürdüren H.Ç., 1 yıl önce evi terk ederek, boşanmaya karar verdi. Ailesinin yanına yerleşen H.Ç., boşanma davası açtı. F.Ç. de eşinin çok sevdiğini bilmesine rağmen 'patlıcan oturtma' yemeğini evlilikleri boyunca sadece 1 kez yaptığı, ekmek almaya, çöp atmaya dahi çıkmadığını ileri sürerek, karşı velayet ve manevi tazminat davası açtı. H.Ç., boşanma davası devam ederken, çocuklarını görmek için geldiğinde kendisini yine darbettiğini öne sürdüğü eşi hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı.

'16 YIL İZOLE HAYAT YAŞATTI'

DHA'ya konuşan H.Ç., evlenmeden önce eşinin kendisini farklı tanıttığını ileri sürerek, "Evlendiğim günden itibaren zulüm başladı. 3,5 yıl onun ailesiyle birlikte yaşadıktan sonra kendi evimize çıktığımız ilk gün 'Bundan sonra hayatın daha beter olacak' dedi. Onun şiddeti ve zulmü yüzünden üzüntüden karnımdaki 5 aylık bebeğim öldü. Oğlum 5-6 yaşlarındaydı. Beni koridora yatırdı, boğazımı sıktı, elinden zor kurtuldum. Oğlumun gözünün önünde oldu. Çocuklarım için katlandım. 2 üniversite mezunu bir bayanım. Çok sosyal bir kadındım. Birçok kurslara gittim. 16 yıl bana izole hayat yaşattı. 15 sene tuşlu telefon kullandım. Zulmediyordu. Ekonomik, psikolojik ve fiziki şiddet vardı. Bir gün oğlumu ikna edip, 'Evden gidelim' dedim. Kıyafetlerimizi valize yerleştirip dolabın içine sakladım. Eğer o dolabı açıp da onları görseydi beni kesin öldürürdü. O evden çocuklarımla beraber kaçtım ve boşanma davası açtım" dedi.

'SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUM'

H.Ç., dava aşamasında çocukları görme bahanesiyle geldiğinde yine eşinin kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek, "Sokağa çıkmaya korkuyorum. Can güvenliğim yok. Bir an önce boşanmak istiyorum. Çocuklarımı ona asla vermek istemiyorum. Her an başıma ne geleceğini bilmiyorum. Uzaklaştırma kararım var; ama polis sonuçta yanımda gezmiyor" diye konuştu.

H.Ç.'nin avukatı Feyza Çerçioğlu ise "16 yıllık evlilikten sonra hayata yeniden başlangıç yapmak isteyen müvekkilim var çünkü 2 üniversite mezunu, donanımlı ve çalışma hayatından evlilik hayatına geçiş yapmış bir kadın. Ne yazık ki evlilikte umduğunu bulamayan bir kadın çünkü fiziksel şiddetin yanında ekonomik ve psikolojik şiddetle de boğuşmak zorunda kalmış. Daha önce kendi parasını kazanan, ayakları üzerinde duran bir kadın. En kısa sürede müvekkilimizin lehine bu sonucu alacağımızı ona yeniden başlangıç yaptıracağımızı düşünüyorum" dedi.

2 üniversite mezunu eşten çalıştırmayan kocaya boşanma davası
2 üniversite mezunu eşten çalıştırmayan kocaya boşanma davası
2 üniversite mezunu eşten çalıştırmayan kocaya boşanma davası
2 üniversite mezunu eşten çalıştırmayan kocaya boşanma davası

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Üniversite, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 üniversite mezunu eşten çalıştırmayan kocaya boşanma davası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

7 sanığın beraatına Leyla'nın ailesinin avukatından itiraz geldi 12:47 7 sanığın beraatına Leyla'nın ailesinin avukatından itiraz geldi İstanbul'da 12:40 İstanbul'da "aradaki adam" yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi 12:30 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi
Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu 11:39 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!

Son Dakika Haberleri
12:53 İYİ Parti grubunda atanamayan öğretmen konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum
12:45 13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu
12:29 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi
12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
12:26 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
12:13 Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı
12:04 Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar
11:55 Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!
11:54 Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
İYİ Parti grubunda atanamayan öğretmen konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum İYİ Parti grubunda atanamayan öğretmen konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu 13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu         
12:45
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 13:06:30. #1.12#
SON DAKİKA: 2 üniversite mezunu eşten çalıştırmayan kocaya boşanma davası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement