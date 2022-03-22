2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi - Son Dakika
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2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi

22.03.2022 10:32
2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme ve Maden Teknolojileri Bölümü mezunu olan Muhammet Kaya (32), maden işçiliği yaparken de kemençe ve müzik çalışmalarını sürüdrüyor.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme ve Maden Teknolojileri Bölümü mezunu olan Muhammet Kaya (32), maden işçiliği yaparken de kemençe ve müzik çalışmalarını sürüdrüyor. 45 şarkısı bulunan Muhammet Kaya, "Hayatım hem müzik hem maden olarak devam ediyor. Madenden çıkıp organizasyona veya organizasyondan çıkıp madene işe gidebiliyorum.

Zonguldak'ta yaşayan Muhammet Kaya, 2015 yılında KPSS ile madenci alımlarında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışmaya başladı. Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Muhammet Kaya, madende çalışırken bir yandan da Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Teknolojileri Bölümü'nde öğrenim görerek, mezun oldu. Muhammet Kaya maden işçiliği yapmasına rağmen müziğe olan tutkusundan da vazgeçmedi. Sözü müziği kendisine ait 45 şarkısı bulunan Kaya, organizasyonlarda da sahne alıyor.

AİLESİ, 'OKUMAZ, KENDİNİ MÜZİĞE VERİR' DİYE KARŞI ÇIKTI İlk kemençesini harçlıklarıyla aldığını söyleyen Kaya, "Babam daha önceden kemençe çalmıştı. Onun duvarda asılı olan kemençesiyle bir şeyler yapmaya başladım ama babam izin vermedi. O zamanlar biz de okul çağında olduğumuz için, 'Müziğe alışmasın. Sigortalı bir iş sahibi olsun, okusun adam olsun' diye, 'Okuldan etkilenir, okumaz kendini müziğe verir' diye karşı çıktı. Sonra bir şeyler yapmaya başlayınca babamın da hoşuna gitti. 'hakkında hayırlısı olsun' deyince önüm açıldı. Öğrenci harçlıklarımla bir kemençe aldım. Aradan 3 ay geçince babam profesyonel bir kemençe aldı. Sonrasında kendimi daha fazla geliştirmeye çalıştım. O düğün bu dernek, iş arkadaşımız olsun düğünlerine çağıra çağıra Zonguldak'ta belli bir kitleye ulaştım" dedi. MADENDEN SAHNEYE Madenden çıkıp organizasyona gittiğini belirten Kaya, "Sıradan bir işçiyim. Hayatım hem müzik hem maden olarak devam ediyor. Müzikte de bir yerlere gelmek istiyorum. Bazen aynı işler aynı günler, çakışabiliyor. Madenden çıkıp organizasyona veya organizasyondan çıkıp madene işe gidebiliyorum. Ama bir şekilde mücadele ediyorum, hayatım mücadeleyle geçiyor. İkisini aynı anda devam ettirmek zor ama hayat koşulları, müzik dünyasının içinde bulunduğu koşullar bizi iki iş yapmaya mecbur bırakıyor" diye konuştu. Kaya amacının eserlerini, kemençeyi herkese dinletmek olduğunu ifade ederek, "Karadeniz müziğini, kemençeyi en dinlenebilir halde, doğal yapısını bozmadan bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Benim en büyük amacım bu. Amacım kendi eserlerimi ve kemençeyi bütün ulusa dinletebilmek" dedi.


2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi
2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi
2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi
2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi
2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi
2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi
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Muhammet Kaya, Zonguldak, Müzik, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi - Son Dakika


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