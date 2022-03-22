2 üniversite mezunu maden işçisi, müzik tutkusundan vazgeçmedi - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme ve Maden Teknolojileri Bölümü mezunu olan Muhammet Kaya (32), maden işçiliği yaparken de kemençe ve müzik çalışmalarını sürüdrüyor. 45 şarkısı bulunan Muhammet Kaya, "Hayatım hem müzik hem maden olarak devam ediyor. Madenden çıkıp organizasyona veya organizasyondan çıkıp madene işe gidebiliyorum.

Zonguldak'ta yaşayan Muhammet Kaya, 2015 yılında KPSS ile madenci alımlarında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışmaya başladı. Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Muhammet Kaya, madende çalışırken bir yandan da Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Teknolojileri Bölümü'nde öğrenim görerek, mezun oldu. Muhammet Kaya maden işçiliği yapmasına rağmen müziğe olan tutkusundan da vazgeçmedi. Sözü müziği kendisine ait 45 şarkısı bulunan Kaya, organizasyonlarda da sahne alıyor.