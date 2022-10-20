2 üniversitelinin öldüğü midibüsün sürücüsü: Fren tutmayınca öğrencileri uyardım - Son Dakika
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2 üniversitelinin öldüğü midibüsün sürücüsü: Fren tutmayınca öğrencileri uyardım

20.10.2022 19:39
2 üniversitelinin öldüğü midibüsün sürücüsü: Fren tutmayınca öğrencileri uyardım

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, üniversite öğrencilerinin taşındığı midibüsün devrildiği kazada Hilal Sıkar (21) ve Kürşad Samed Özçine'nin (24) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle, aralarında sürücü ve araç yetkililerinin de olduğu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, üniversite öğrencilerinin taşındığı midibüsün devrildiği kazada Hilal Sıkar (21) ve Kürşad Samed Özçine'nin (24) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle, aralarında sürücü ve araç yetkililerinin de olduğu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Midibüs sürücüsü Orhan Suruç, kaza nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Vites düşürmeye çalıştım ama araç hız kesmedi. Frenin tutmadığını görünce öğrencilere uyarıda bulundum" dedi.

Kaza, geçen 5 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında, Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerini taşıyan Orhan Suruç yönetimindeki midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Sıkar ve 4'üncü sınıf öğrencisi Kürşad Samed Özçine yaşamını yitirdi, sürücü Suruç ile 19 üniversite öğrencisi de yaralandı. Kaza sonrası, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, iddianame hazırlandı. 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan hazırlanan iddianame kapsamında tutuksuz yargılanan midibüs sürücüsü Orhan Suruç ile tutuksuz sanıklardan firma yetkilisi karı- koca S.D. ve D.D. ile kazada yaralanan üniversite öğrencileri F.L.Ç., S.D. ve Y.Ö. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında hazır bulundu.

'ELİMDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERDİM'Kazadan dolayı üzgün olduğunu belirten Orhan Suruç, "Kazadan dolayı çok üzgünüm. Elimden gelen her türlü çabayı gösterdim. 25-30 gün yoğun bakımda yattım. Vites düşürmeye çalıştım ama araç hız kesmedi. Frenin tutmadığını görünce öğrencilere uyarıda bulundum. Yol ayrımına gelince aracı toprağa saplamak istedim. Ama olmadı, suya girerek, zıplamaya başladık. Ardından takla attık. Gerisini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.Araç yetkilisi karı koca D.D. ve S.D. ise aracın tüm bakımlarının yapıldığını, bir eksiğinin olmadığını ileri sürdü.8 tanığın dinlendiği duruşmada, kazada yaralanan öğrenciler de şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, kazada yaralanan S.D.'nin organlarında kalıcı hasar olup olmadığının tespit edilmesine ve bazı dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 2 üniversitelinin öldüğü midibüsün sürücüsü: Fren tutmayınca öğrencileri uyardım - Son Dakika

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