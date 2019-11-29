2 vatandaşını gasbeden Suriyeli tutuklandı

MERSİN'de, Suriye uyruklu 2 kişinin paraları ve cep telefonları, vatandaşları olan komşuları M.H. tarafından gasbedildi. Gözaltına alınan M.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli A.H. ve B.A., sokak ortasında bir anda saldırıya uğradı. Bu sırada ikilinin yanlarındaki kıyafetleri, paraları ve cep telefonları gasbedildi. Olayın ardından Mezitli Emniyet Müdürlüğü'ne giden 2 Suriyeli, komşuları M.H.'nin saldırısına uğrayıp, gasbedildiklerini belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, gasp olayını Suriyeli M.H.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. M.H., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.