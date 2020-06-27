2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği TFF'ye karşı cephe aldı - Son Dakika

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği TFF'ye karşı cephe aldı

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, TFF'nin 18 Temmuz'da başlatma kararı aldığı liglerin oynanmadan sonlandırılması talebinde bulundu.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, TFF'nin 18 Temmuz'da başlatma kararı aldığı liglerin oynanmadan sonlandırılması talebinde bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantının ardından alt ligleri 18 Temmuz tarihinde başlatma kararı almıştı. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, yaptığı açıklama ile korona virüs riski içinde bulundukları yetersiz fiziki ve maddi şartlardan dolayı kalan sürede maçların insan sağlığı için risk teşkil ettiğini vurguladı. Birlik, liglerin olduğu gibi oynanmadan sonlandırılmasını talep etti.


2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:


"2. ve 3. Lig kulüplerinin 89 temsilcisi olarak 17 Mart 2020'de Türkiye'de 18 vaka varken başlayan pandemi sürecinde gerek Birliğimiz gerekse kulüplerimiz örnek alınacak bir duruş göstererek devletinin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanında hiçbir talepte bulunmadan sürece destek vermiştir.


100 günlük pandemi sürecinde hem hiçbir maddi talepte bulunmayan kulüplerimiz hem de spor kamuoyuna bir demokrasi dersi vererek üç kez 89 kulübü kapsayan bir eğilim yoklaması yaparak TFF'nin karar mekanizmasına destek olmuştur.


Kulüpler ile yapılan oylamalarda sürekli artan İMKANSIZLIKLAR sebebiyle son altı haftanın OYNANMAMA yönünde kulüplerimiz ciddi bir irade koymuştur.


Tüm senaryolar TEF'nin önüne kulüplerimizin talebi olarak aynı Süper Lig ve TFF 1. Lig gibi konmuştur.


Kulüplerimizin yüzde 90'ı OYNAMAMAYI tercih ederken Play off ile diğer seçenekleri TFF'nin takdirine bırakmıştır.


Burada son ana kadar OYNANMAMA kararının çıkmasını beklerken, bazı sebepler ile 18 Temmuz 2020 itibarı ile maçların oynanması yönünde açıklama yapılması yüzde 90 oranında irade ortaya koyan kulüplerimizi yok saymıştır.


Öncelikle kulüplerimizin neredeyse tamamı pandemiden kendileri ve futbolcularım koruyacak fiziki şart ve imkanlara sahip değildir.


Müsabakaların tamamının temmuz, ağustos sıcağında saat 16.00'da oynanacak olması ciddi risk teşkil edecektir. Statların çoğunda ışıklandırma olmaması ve sentetik sahalarda gündüz maçları insan sağlığını tehdit edecek boyutta risk oluşturmaktadır.


1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemine istinaden oluşacak transfer piyasası haksız rekabete neden olacaktır. 2. Lig'den 1. Lig'e çıkacak takımlara hazırlık, yabancı transferi, Passolig ve gerekli fiziki şartlar için yeterli zaman kalmamaktadır.


Kısa bir hazırlık dönemi ile takımlarımız temmuz sıcağında haftada bir maçı yıpranarak da olsa oynayabilirler ancak gerek seyahat şartlarının zorluğu gerekse birçok sahanın sentetik olması haftada bir deplasmanlı maç oynarken ciddi sakatlıklara yol açacaktır.


Maçlardan iki gün evvel test yapılması, tek kişilik odalarda konaklama, sosyal mesafe ile çift otobüs seyahatleri 2. ve 3. Lig'de hayalden öteye geçemez.


TFF'nin hazırlamış olduğu müsabaka protokolü gereği 89 kulübün haftada 90 bin test yapma zorunluluğu ve bu testlerin maliyeti.


Altı haftada oynanacak lig ve üstüne Play off maçları 2020-21 sezonu programının ancak ekim başı başlamasına izin verecektir ki bunun geç bir sezon başlangıç tarihi olduğu görüşündeyiz. Bu takvimin de sporcu sağlığı vs. yönüyle kısaltılma şansı hiç yoktur.


2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak tekrar ediyoruz; artan Covid-19 riski ve içinde bulunduğumuz yetersiz fiziki ve maddi şartlardan dolayı kalan sürede maçların öncelikle insan sağlığı açısından büyük risk teşkil ettiğini, bu sebeple Sağlık Bakanlığı'nı ve Bilim Kurulu'nu göreve davet ederken, TEF'nin haklı ve mantıklı talebimizi bir kez daha gözden geçirmesini önemle rica ediyoruz.


Bu noktada kararın değiştirilmesi için kulüplerin demokratik çoğunluğunun net talebi yönünde OYNANMADAN sonlandırılması talebimizi inşan sağlığı ve kulüplerin pandemi dolayısıyla yaşadığı maddi kayıplar göz önünde bulundurularak ivedilikle talep ediyoruz." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği TFF'ye karşı cephe aldı - Son Dakika Spor
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