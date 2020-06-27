2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'nin "devam" kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'nin "devam" kararına tepki Açıklaması

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği yayımladığı bir açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerin devamı hakkındaki kararına tepki gösterdi.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği yayımladığı bir açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerin devamı hakkındaki kararına tepki gösterdi.

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Yapılan açıklamada pandemi sürecinde kulüplerin hiçbir maddi talepte bulunmadığı belirtilerek, "89 2. ve 3. Lig kulu¨bu¨nu¨n temsilcisi olarak 17 Mart 2020'de Tu¨rkiye'de 18 vaka varken bas¸layan pandemi su¨recinde gerek birligˆimiz gerekse kulu¨plerimiz o¨rnek alınacak bir durus¸ go¨stererek devletinin ve Tu¨rkiye Futbol Federasyonunun yanında hic¸bir talepte bulunmadan su¨rece destek vermis¸tir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüplerin büyük bir çoğunluğunun son 6 haftanın oynanmaması yönündeki taleplerinin yok sayıldığının vurgulandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"100 gu¨nlu¨k pandemi su¨recinde hic¸bir maddi talepte bulunmayan kulu¨plerimiz spor kamuoyuna bir demokrasi dersi vererek u¨c¸ kez 89 kulu¨bu¨ kapsayan bir egˆilim yoklaması yaparak TFF'nin karar mekanizmasına destek olmus¸tur. Kulu¨pler ile yapılan oylamalarda su¨rekli artan imkansızlıklar sebebiyle son altı haftanın oynanmaması yo¨nu¨nde kulu¨plerimiz ciddi bir irade koymus¸tur. Tu¨m senaryolar TFF'nin o¨nu¨ne kulu¨plerimizin talebi olarak aynı Su¨per Lig ve TFF 1. Lig gibi konmus¸tur. Kulu¨plerimizin yüzde 90'ı oynamamayı tercih ederken Play-off ile digˆer sec¸enekleri TFF'nin takdirine bırakmıs¸tır. Burada son ana kadar oynanmama kararının c¸ıkmasını beklerken, bazı sebepler ile 18 Temmuz 2020 itibarıyla mac¸ların oynanması yo¨nu¨nde ac¸ıklama yapılması yüzde 90 oranında irade ortaya koyan kulu¨plerimizi yok saymıs¸tır."

"TFF'nin haklı ve mantıklı talebimizi bir kez daha go¨zden gec¸irmesini o¨nemle rica ediyoruz"

Kulüplerin pandemiden korunmak için fiziki şartlara sahip olmadığı ve yaz sıcağında oynanacak maçların insan sağlığı açısından risk teşkil edeceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O¨ncelikle kulu¨plerimizin neredeyse tamamı pandemiden kendilerini ve futbolcularını koruyacak fiziki s¸art ve imkanlara sahip degˆildir. Mu¨sabakaların tamamının temmuz ve agˆustos sıcagˆında saat 16.00'da oynanacak olması ciddi risk tes¸kil edecektir. Statların c¸ogˆunda ıs¸ıklandırma olmaması ve sentetik sahalarda gu¨ndu¨z mac¸ları insan sagˆlıgˆını tehdit edecek boyutta risk olus¸turmaktadır. 1 Temmuz'da bas¸layacak transfer do¨nemine istinaden olus¸acak transfer piyasası haksız rekabete sebep olacaktır. 2. Lig'den 1. Lig'e c¸ıkacak takımlara hazırlık, yabancı transferi, Passolig ve gerekli fiziki s¸artlar ic¸in yeterli zaman kalmamaktadır. Kısa bir hazırlık do¨nemi ile takımlarımız temmuz sıcagˆında haftada bir mac¸ı yıpranarak da olsa oynayabilirler ancak gerek seyahat s¸artlarının zorlugˆu gerekse birc¸ok sahanın sentetik olması haftada bir deplasmanlı mac¸ oynarken ciddi sakatlıklara yol ac¸acaktır. Mac¸lardan iki gu¨n evvel test yapılması, tek kis¸ilik odalarda konaklama, sosyal mesafe ile c¸ift otobu¨s seyahatleri 2. ve 3. Lig'de hayalden o¨teye gec¸emez. TFF'nin hazırlamıs¸ oldugˆu mu¨sabaka protokolu¨ geregˆi 89 kulu¨bu¨n haftada 90 bin test yapma zorunlulugˆu ve bu testlerin maliyeti de söz konusudur. Altı haftada oynanacak lig ve u¨stu¨ne Play-off mac¸ları 2020-21 sezonu programının ancak ekim bas¸ı bas¸lamasına izin verecektir ki, bunun gec¸ bir sezon bas¸langıc¸ tarihi oldugˆu go¨ru¨s¸u¨ndeyiz. Bu takviminde sporcu sagˆlıgˆı yo¨nu¨yle kısaltılma s¸ansı hic¸ yoktur. 2. ve 3. Lig Kulu¨pler Birligˆi olarak tekrar ediyoruz; artan Kovid-19 riski ve ic¸inde bulundugˆumuz yetersiz fiziki ve maddi s¸artlardan dolayı kalan su¨rede mac¸ların o¨ncelikle insan sagˆlıgˆı ac¸ısından bu¨yu¨k risk tes¸kil ettigˆini, bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunu go¨reve davet ederken TFF'nin haklı ve mantıklı talebimizi bir kez daha go¨zden gec¸irmesini o¨nemle rica ediyoruz. Bu noktada kararın degˆis¸tirilmesi ic¸in kulu¨plerin demokratik c¸ogˆunlugˆunun net talebi yo¨nu¨nde liglerin oynanmadan sonlandırılmasını, insan sagˆlıgˆı ve kulu¨plerin pandemi dolayısıyla yas¸adıgˆı maddi kayıplar go¨z o¨nu¨nde bulundurularak ivedilikle talep ediyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulu, Mac, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:57 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'nin 'devam' kararına tepki Açıklaması - Son Dakika Spor
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