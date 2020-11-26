2. ve 3. Ligde haftanın hakemleri açıklandı

Misli.com 2. Lig ve 3.Ligde hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta yer alan Amedspor'un pazar günü Afjet Afyonspor'la deplasmanda yapacağı maçın orta hakemliğini Isparta'dan Şeref Taştan yapacak. Afyon Zafer Stadında oynanacak mücadelede Konya'dan Hilmi Göktürk İmamoğlu ve Şaban Karaderili yardımcı hakemlik yaparken, 4. hakemliği de Isparta'dan Berkan Çetin yerine getirecek.

Misli.com 3. Lig 1. Grupta lider Diyarbekirspor'un cumartesi günü deplasmanda Antalya Kemerspor'la yapacağı maçı Kayseri bölgesi klasman hakemlerinden Alim Kandemir yönetecek. Yardımcılıklarını ise Karabük bölgesi klasman yardımcı hakemi Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Çorum bölgesi klasman yardımcı hakemi Oğuzhan Kocaçoban yerine getirecek. Maçta 4. hakem olarak Ankara bölgesel hakemlerinden Yunus Emre Bulut görev yapacak. - DİYARBAKIR