2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
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2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

11.10.2022 16:59
2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Sınır Dışı İşlemleri" çerçevesinde denetim yapıldı. Denetim de, "Yurda İllegal Giriş" suçundan hakkında adli işlem yapılan yabancı uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar emniyette ki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Nevşehir, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
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