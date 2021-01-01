2 yaralı köpek tedavi için İstanbul'a götürüldü - Son Dakika

2 yaralı köpek tedavi için İstanbul'a götürüldü

01.01.2021 21:55
2 yaralı köpek tedavi için İstanbul'a götürüldü, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Yaralı olarak bulunan 2 köpek Emet Belediye ekipleri ve hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından SOHAYKO görevlisine teslim edildi.

Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün yine SOHAYKO Derneği yardımımıza koştu. 2 tane yaralı köpeğimiz var. iksinide araba çarpmış. Burada ön tedavileri yapıldı fakat ameliyat imkanı olmadığı için İstanbul'a gönderiyoruz" dedi.

Hayvanların tedavi edildikten sonra tekrar Emet'e doğal ortamlarına bırakılacağını belirten SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Dünyanın ve Türkiye'nin korona virüs ile uğraştığı şu günlerde dernek olarak yine Emet ilçesinden bir çağrıya cevap verdik. 2 tane yavru köpeği kaza geçirmiş şekilde alıp İstanbul'da tedavilerini yapmaya götürüyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

2 yaralı köpek tedavi için İstanbul'a götürüldü
2 yaralı köpek tedavi için İstanbul'a götürüldü

Rehabilitasyon, İstanbul, Kütahya, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaralı köpek tedavi için İstanbul'a götürüldü - Son Dakika


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