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2 yaşında Kur'an okudu, 4 buçuk yaşında hafız oldu

6 saat önce

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Siirt'te hayatını devam ettiren 3 çocuk babası Ahmet Ziyed El-Toma'nın 4 buçuk yaşındaki minik kızı Lütfiye Bint Ahmet Toma, Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Siirt'te hayatını devam ettiren 3 çocuk babası Ahmet Ziyed El-Toma'nın 4 buçuk yaşındaki minik kızı Lütfiye Bint Ahmet Toma, Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. 2 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okuyan 4 buçuk yaşında hafız olan Lütfiye Bint Ahmet Toma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, sübyan okuluna gitmek için yardım istedi.


Siirt kent merkezinde sığınmacı olarak yaşamını sürdüren 3 çocuk babası Ahmet Ziyed El-Toma'nın minik kızının 4,5 yaşında Kur'an hafzetmesi duyanları duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı minik hafız, Suriyelilere kapılarını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına her gece Kur'an okuduktan sonra dua ettiğini söyledi.


Annesinden ve kendisinden eğitim alarak 4 buçuk yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini belirten baba El-Toma, "Kızım Lütfiye 4 aylık iken ilk 'Allah' diyerek cümle kurmaya başladı. 9'ncu ayda namaz için kamet yapmaya başladı. Bir yaşında iken namaz süreleri olan Fatiha- İhlas, Nas ve Felak sürelerini hafzetti. Daha sonra ben ve annesinin de desteğini alarak Kur'an-ın ilk kademesi Amme cüzünü hafzetti ve 2 yaşında Kur'an-ı Kerim'i tam olarak okumaya başladı. 4 buçuk yaşında Kur'an-ı hafzetti" dedi.


Sübyan okuluna gitmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen 4 buçuk yaşındaki minik hafız Suriyeli sığınmacı Lütfiye Bint Ahmet Toma, Kur'an-ı hafzetmek isteyenlerle birlikte eğitim görmek istediğini ve sübyan okuluna gitmek istediğini belirterek Erdoğan'dan yardım istedi. - SİİRT

Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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