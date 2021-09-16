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2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika

2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu

16.09.2021 14:23

ABD'de Rio Grande Nehri'nde devriye gezen askerler, kardeş oldukları tahmin edilen terk edilmiş iki kişi ile karşılaştı. Çocukların yanına bırakılan notta ise "Honduraslı kardeşler" yazması ise dikkat çekti.

ABD Sınır devriyeleri Rio Grande Nehri kenarında terk edilmiş, kardeş oldukları tahmin edilen iki çocukla karşılaştı. Biri yeni yürümeye başlayan, diğeri de pusette bulanan bebeğin ne zamandır burada oldukları ise bilinmiyor.

TESADÜF ESERİ FARK ETTİLER

ABD Gümrük ve Sınır Koruma askerleri çocukları fark etmelerinin tamamen tesadüf olduğunu belirterek, çalıların arasında renkli bir şeyler görmeleri üzerine bu alana yaklaştıklarını belirttiler.

Biri 3 aylık, diğeri 2 yaşında! İki kardeşi nehir kenarına terk edip gittiler

"HONDURASLI KARDEŞLER" YAZILI NOT BULUNDU

Yakına geldiklerinde ise 2 yaşlarında bir çocuk ve pusette yer alan 3 aylık bir bebekle karşılaştıklarını ifade ettiler. Çocuklarla birlikte bırakılan bir notta ise "Honduraslı kardeşler" yazması dikkat çekti.

"YÜREK PARÇALAYICI VE SİNİR BOZUCU"

Çocukların, Teksas, Uvalde'deki bir Sınır Devriye karakoluna götürüldüğü belirtildi. Polis merkezinden yapılan açıklamada, ''Pişmanlık duyulmadan, endişe duymadan terk edilen bu çocukların olduğunu bilmek yürek parçalayıcı ve sinir bozucu'' denildi.

2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rio, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika
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