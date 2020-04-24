2 yaşındaki Abdurrahman'ın umudu korona virüs engeline takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 yaşındaki Abdurrahman'ın umudu korona virüs engeline takıldı - Son Dakika

2 yaşındaki Abdurrahman'ın umudu korona virüs engeline takıldı

6 saat önce

2 yaşındaki Abdurrahman'ın umudu korona virüs engeline takıldı Suriye'deki anne ve kardeşi Türkiye'ye gelemediği için Lösemi hastası Abdurrahman'ın ilik nakli yoluyla tedavi umudu yarım kaldı Lösemi hastası 2 yaşındaki oğlu Abdurrahman'ın tedavisi için Adana'ya gelen Muhlis Julli, Korona...

2 yaşındaki Abdurrahman'ın umudu korona virüs engeline takıldı

Suriye'deki anne ve kardeşi Türkiye'ye gelemediği için Lösemi hastası Abdurrahman'ın ilik nakli yoluyla tedavi umudu yarım kaldı

ADANA - Lösemi hastası 2 yaşındaki oğlu Abdurrahman'ın tedavisi için Adana'ya gelen Muhlis Julli, Korona virüs nedeniyle sınır kapıları kapanınca ilik nakli için geride kalan eşi ve diğer oğlunu Türkiye'ye getiremedi. Annesi ve kardeşi Suriye'de kalan Abdurrahman ise çaresizce kaldı.

Suriye'nin İdbib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin 2 yaşındaki oğulları Abdurrahman'a doğuştan lösemi teşhisi konuldu. Küçük çocuğun durumu ağırlaşınca baba Muhlis, oğlunu 6 ay önce gerekli izinleri alıp Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hematoloji servisine getirdi. Kentin Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde de ev tutan baba, oğlunun tedavi sürecini başlattı.

Aradan aylar geçmesine rağmen küçük Abdurrahman'a uygun ilik bir türlü bulunamadı ve doktorlar kardeşi ve annesinin iliklerinin uyabileceğini babaya söyledi. Ancak korona virüs nedeniyle sınır kapıları kapandığı içinse anne ve oğlu Suriye'den Türkiye'ye gelemedi.

Balcalı Hastanesi anne ve kardeş için 'Tedavi nedeniyle Türkiye'ye gelmeli' diyerek dilekçe yazarken Adana Valiliği'ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'de baba Muhlis'in eşi ve oğlunu almaya gidebilmesi 22 Nisan tarihinde 1 Mayıs'a kadar geçerli 'Yol izin belgesi' düzenledi. Ancak Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı virüs nedeniyle kapalı olduğu için Türkiye'ye giremeyen anne ile oğul, devlet yetkililerinin özel izinle ülkeye girişlerini onaylamasını bekliyor.

"Çocuğumun iyileşmesi için ailemin gelmesi lazım"

İHA muhabirine tercüman aracılığıyla açıklamalarda bulunan baba Muhlis Julli, "İlik nakli yapılması lazım oğluma. Anne ve kardeşinin ilikleri belki uyabilir. Test yapılması lazım ve onları Türkiye'ye getirtemiyorum. Bir türlü getiremiyorum. Çocuğumun ameliyat olması lazım. Çocuğumun iyileşmesi için ailemin gelmesi lazım. Sınıra yakın yerde kalıyorlar zaten. Reisimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hatay Valisi'nden yardım istiyorum. Çocuğumun bünyesi gittikçe zayıflıyor. Ailemi getirmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

2 yaşındaki Abdurrahman'ın umudu korona virüs engeline takıldı

Türkiye, Suriye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:35 Kaynak: İHA

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