2 yaşındaki Adem çakmakla oynarken perdeleri tutuşturdu

Konya'da evde çakmakla oynayan Adem Uçar'ın (2) perdeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen Adem Uçar, annesi Fadime Uçar ve kardeşi Ömer Asaf Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Güzelyurt Sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi. Adem Uçar, evde çakmakla oynadığı sırada perdeler tutuştu. Alevler kısa sürede odayı sardı. Durumu fark eden anne Fadime Uçar, müdahale edip söndürmek istedi. Başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen Fadime Uçar ile oğulları Adem Uçar ve Ömer Asaf Uçar, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.