2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki Ali Çetin yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:03 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki Ali Çetin
yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Kepez
Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak'ta meydana geldi. Annesi Sevgül Çetin (30) mutfakta olduğu sırada pencereden sarkan 2 yaşındaki Ali Çetin, 6 katlı apartmanın 5'inci katından beton zemine düştü. Çocuğu yerde yatarken görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan küçük Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sevgül-Sunalp çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Ali Çetin'in ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri çocuğun düştüğü alanda yaptığı çalışmanın ardından binadan ayrıldı. Cumhuriyet Savcılığı
, Ali Çetin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
- Zonguldak
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