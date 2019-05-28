Son Dakika Haberleri: 2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü

2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki Ali Çetin yaşamını yitirdi.

2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki Ali Çetin yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak'ta meydana geldi. Annesi Sevgül Çetin (30) mutfakta olduğu sırada pencereden sarkan 2 yaşındaki Ali Çetin, 6 katlı apartmanın 5'inci katından beton zemine düştü. Çocuğu yerde yatarken görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sevgül-Sunalp çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Ali Çetin'in ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri çocuğun düştüğü alanda yaptığı çalışmanın ardından binadan ayrıldı. Cumhuriyet Savcılığı, Ali Çetin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:03 Kaynak: DHA
Zonguldak, Ali Çetin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler? Kayıp kadın, 25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]