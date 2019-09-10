Son Dakika Haberleri: 2 yaşındaki arkadaşların 2 günlük özlemi
Son Dakika Güncel Haber

2 yaşındaki arkadaşların 2 günlük özlemi

2 saat önce

2 yaşındaki arkadaşların 2 günlük özlemiABD (DHA) ? ABD'de 2 yaşındaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaş, iki günlük ayrılıktan sonra buluştu.

2 yaşındaki arkadaşların 2 günlük özlemi

ABD (DHA) ? ABD'de 2 yaşındaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaş, iki günlük ayrılıktan sonra buluştu. Maxwell'in babası tarafından sosyal medyada yayınlanan buluşma videosu, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi yarattı.

New York şehrinde yaşayan 2 yaşındaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaş, birbirlerinden 2 gün ayrı kaldı. 2 günlük ayrılıktan sonra birbirlerine kavuşan Maxwell ve Finnegan'ın buluşma anı sosyal medyada Maxwell'in babası tarafından paylaşıldı ve o anlar sosyal medyada büyük ilgi yarattı. Dans etmeyi çok sevdiği söylenen Maxwell ve Finnegan'ın buluşma videosunu binlerce kez paylaşıldı.

Maxwell ve Finnegan'ın 1 yıldır tanıştıkları ve sürekli beraber oynadıkları belirtildi.

2 yaşındaki arkadaşların 2 günlük özlemi

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Turan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlüler duygularını böyle dile getirdi
Çalışır halde bıraktığı aracı, 6 yaşındaki oğlu çukura uçurdu Bakanlık'tan, ABD'li askerlerin kara devriyesine YPG bayrakları ile çıktıkları iddialarına yalanlama Şarkıcı Aylin Coşkun, dini nikah sırasında nişanlısından 10 külçe altın istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 yaşındaki arkadaşların 2 günlük özlemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]