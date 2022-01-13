2 yaşındaki Ayşenur öldü; anne, anneanne ve dayı gözaltında - Son Dakika

Burdur merkez Cemil Mahallesi'nde bu sabah yatağında annesi tarafından ölü bulunan 2 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi Kader K., anneannesi Yüksel K. ve dayısı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Olayı duyduktan sonra Konya'nın Akşehir ilçesinden Burdur'a gelen baba Erdi Karakiraz (24), ayrıldığı eşi ve kayınbiraderinden şikayetçi oldu. Karakiraz, çocuklarının ikisini de uzun zamandır görmediğini söyledi.

TORUNLARA ŞİDDET İDDİASI

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan babaanne Kader Tuğla ise torunlarına anneleri tarafından şiddet uygulandığını iddia etti. Kader Tuğla, "Kader'in annesi ve Kader'in kocası bizi telefonla rahatsız etti. 'Erdi'yi öldüreceğiz. Oğlunu, kızını öldüreceğiz' dediler, nitekim de bunu yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun, onu mu istiyorlar. Ölüsünü vermiyorlar madem oğlanı versinler" dedi.

Kader K.'nın çocuklara şiddet uyguladığını iddia eden Tuğla, "Ayağından bağlıyordu. Çocukları banyoya kilitlediler, bodruma kilitlediler. Üvey babası 1 ay önce aradı. Oğlanı ve kızı kapatmışlar aç açına. Komşuları bize telefon açtı. Ses kayıtları, görüntüleri hepsi var" diye konuştu.

Kader K.'nın 4 yaşındaki oğlu T.K. olaydan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. T.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracı ile götürülürken babaanne Kader Tuğla aracın önünü keserek torununu görmek istedi.

'BİZ ÇOCUĞUMUZUN YUVAYA GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Torununun kendilerine verilmesini isteyen Kader Tuğla, "Biz çocuğumuzun yuvaya gitmesini istemiyoruz. Onunla bari eğlenelim. Benim istediğim oğlumun eli kana bulanmasın. Oğlumuzu versinler. Ben başka bir şey istemiyorum. Oğlumun tutunacağı bir dalı oğlu var, onunla avunsun. Kızının cenazesini göremiyor, ben onu istiyorum. Allah rızası için torunumu versinler" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Yüksel K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Kader K. ve Hızır Tunç Ç.'nin ifade işlemleri ise sürüyor.