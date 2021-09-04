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2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu - Son Dakika

2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu

04.09.2021 11:55

Suriyeli Delil İbrahim, 2 yaşındaki çocuğu Seyfcan'ın vücudunda sigara söndürdüğü gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteğiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan İbrahim, çocuğun vücudundaki yaraların evdeki rutubetten kaynaklandığını iddia etti. Sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Delil İbrahim getirildi. Hakim, hakkında zorla getirme kararı olan sanık Asmaa Serhane'ye ulaşılamadığını söyledi.

"ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Suriyeli sanık Delil İbrahim tercümanı aracılığıyla yaptığı savunmasında oğlunun rahatsızlığı ve derisinde yaralar olduğunu, yaraların kaşındığında kanadığını iddia etti. Daha önce oğlunu birkaç kez sağlık ocağına götürdüğünü belirten İbrahim, "Oğlumu darp etmem, üzerinde sigara söndürmem söz konusu değildir. Vücudundaki yaralar hastalığından kaynaklanmıştır" dedi.

RUTUBETTEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Diğer sanık Asmaa Serhane'nın arkadaşının eşi olduğunu belirten İbrahim, kalacak yerleri olmadığı için 6-7 aydır birlikte yaşadıklarını söyledi. Çocuğunu doktora götürdüğünü, vücudundaki yaraların rutubetten kaynaklandığını iddia eden sanık Delil İbrahim, "Hatta evi de değiştirdim, ancak Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğim için ve bana verilen yabancı kimliği kaybettiğim için çocuğum ile yeteri kadar ilgilenemedim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İbrahim Delil evde olmadığı zamanlarda çocukla diğer sanık Asmaa Serhane'nin ilgilendiğini söyledi. Sanık İbrahim Delil şikayet edenin ev sahibi olduğunu, aralarının iyi olmadığını ve kendisine bu nedenle iftira atmış olabileceklerini düşündüğünü dile getirerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" diye konuştu.

MAHKEME DAHA DETAYLI ADLİ TIP RAPORU İSTEDİ

Savcı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Ara kararı açıklayan mahkeme, sanık Asmaa Serhane için yakalama kararı çıkardı. Mahkeme Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılarak, mağdur çocuğun farklı tarihlerde sistematik bir şekilde belli bir süreç içerisinde işlenen eylemlerin sonucu oluşup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar verdi. Ayrıca Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda sanık İbrahim'in savunmasında geçen deri hastalığından kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dikkate alınarak yeni bir rapor düzenlenmesini istedi. Mahkeme sanık Delil İbrahim'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ADLİ TIP RAPOR GÖNDERMİŞTİ

Soruşturma sırasında gelen Adli Tıp Kurumu raporunda ise sigara basma suretiyle meydana gelen yaraların özellikle bacaklarda görüldüğü, sırtta, boyun ve yüzdeki yaraların künt travmaya bağlı olduğu, sağ kulak arkasındaki yaraların ise kesici aletle gerçekleştiğinin tıbben ayrımının yapılamadığı, sol tırnaktaki yaralanmanın muhtemel tırnak çekilmesine bağlı olabileceği belirtilmişti.

İddianamede sanıklar Delil İbrahim ve Asmaa Serhane'nin 'eziyet' ve 'yaralama' suçlarından toplamda 4 yıl 6'şar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu

Adli Tıp, Suriyeli, Mahkeme, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu - Son Dakika
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