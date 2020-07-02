2 yaşındaki bebek hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu - Son Dakika

2 yaşındaki bebek hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

2 yaşındaki bebek hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu -Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken 2 yaşındaki bebek yara almadan kurtuldu.

2 yaşındaki bebek hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

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- Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken 2 yaşındaki bebek yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya-Serik D-400 yolu Çandır Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Zeybek yönetimindeki 42 EKH 83 plakalı Ford marka otomobil, kavşakta Harun Limoncu'nun kullandığı 07 YKB 53 plakalı Wolksvagen marka kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 Sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Zeybek, eşi Özlem Zeybek ile kamyonet sürücüsü Limoncu'nun yaralandığı kazada, 2 yaşındaki Kadir Furkan Zeybek ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan 2 yaşındaki Furkan bebek ise, kontrol amaçlı boyunduruk takılıp kadın sağlıkg örevlilerine teslim edildi. Furkan ambulansta kadın sağlık görevlisinin kucağında ailesiyle birlikte hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat aksayan trafik daha sonra normale döndü.

Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 23:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki bebek hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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