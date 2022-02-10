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2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı - Son Dakika

2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı

10.02.2022 15:34
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı

Uşak'ta 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yükselen dumanlar, kısa sürede bütün binayı etkisi altına aldı.

Uşak'ta 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yükselen dumanlar, kısa sürede bütün binayı etkisi altına aldı. Dumanların kapladığı evde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek ile annesi, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi üzerinde 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan bebek ve annesi son anda kurtarıldı

Yangında çıkan dumanlar kısa sürede bütün apartmanı etkisi altına aldı. Apartmanın ikinci katında ikamet eden Yasemin Yüksel ve kızı İ.S. Yüksel, duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar evde mahsur kalan anne ve kızını kurtarmak için apartmanın arka kısmına merdiven kurdu. Kurulan merdivenle anne ve ufak çocuğu mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen ikili, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken hastaneye kaldırılan çocuk ve annenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bir itfaiye çalışanı da çalışmalarda elinden yaralanırken yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı

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Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı - Son Dakika
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