2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor - Son Dakika

2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor

15.10.2020 10:18
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor, System.String[]

BURSA'da Emre (29) ve Elif (25) Ceylan çifti, çocukları Beril'e (2) oyun arkadaşı olması için annesinin emzirmediği kuzuyu evlerinde bakmaya başladı.

BURSA'da Emre (29) ve Elif (25) Ceylan çifti, çocukları Beril'e (2) oyun arkadaşı olması için annesinin emzirmediği kuzuyu evlerinde bakmaya başladı. 'Topitop' ismi verilen kuzuya Beril'in kıyafetlerini giydirip, bezlerinden bağladıklarını söyleyen Beril'in babaannesi Gülşen Ceylan (52), "Bir torunum vardı, kuzu da ikinci torunum oldu" dedi.

İnegöl'de yaşayan fabrika işçisi Emre ve Elif Ceylan çifti, 2 yaşındaki çocukları Beril'in birlikte vakit geçirmesi için evcil hayvan sahiplenmeye karar verdi. Aile, Beril'in en çok kuzuları sevdiğini fark etti. Emre Ceylan, bir arkadaşının çiftliğine giderek, burada annesinin emzirmediği 3 günlük olan kuzuyu sahiplendi. Emre Ceylan'ın eve getirdiği kuzuya, 'Topitop' ismi verildi. Anne Elif Ceylan'ın kızının kıyafetlerini giydirip, bezlerini bağladığı kuzu, evin maskotu haline geldi. Beril'in biberon ile beslediği şu an 1 aylık olan kuzu, Beril'le birlikte yatarak, uyuyor. Beril'in babaannesi Gülşen Ceylan'ın ikinci torunum' dediği kuzu, her gün taze olarak çiftlikten alınan 2 litre koyun sütüyle besleniyor.

'BERİL İLE BERABER BÜYÜYECEKLER''Topitop'un kendisine hayvan sevgisini aşıladığını belirten babaanne Gülsen Ceylan, "Kuzuyu gündüz sokakta gezdiriyoruz. Görenler tarafından ilgi görüyor. Bir torunum vardı, bu da ikinci torunum oldu. Ben bu zamana kadar hayvanları hiç sevmezdim ama 'Topitop' başka. Bunu çok seviyorum. Beril ile oyun oynuyorlar. Beril ile beraber büyüyecekler inşallah" dedi.'NE ZAMAN KESİP YİYECEKSİNİZ DİYE SORUYORLAR'Beril'in kuzuları çok sevdiğini belirten baba Emre Ceylan, "Beril'in kuzulara karşı ilgisi vardı. Biz de kuzu arayışı içerisine girdik. Bir arkadaşımın vesilesiyle bu kuzuyu bulduk. Kuzuya annesi bakmamış. Biz de kendimiz bakabileceğimizi söyledik. Sağ olsun güvendi ve bize hediye etti. Normalde koyunlar 2 veya 3 tane yavru doğruyormuş, bu kuzu 4. Yavru olduğu için annesi bunu sahiplenmemiş. Kuzuyu aldık evimize getirdik. Kuzuya bakıyoruz. Hem Beril'e hem de kuzuya bakıyoruz. Beril ile birlikte büyütüyoruz. Bazen soruyorlar ne zaman kesip yiyeceksiniz diye. Onlara da karşıyız. Öyle bir düşüncemiz yok" dedi.'BERİL'İN KIYAFETLERİNİ GİYİYOR'

Kuzuya kızlarının kıyafetlerini giydirdiklerini söyleyen Ceylan, "Beril'in kıyafetlerini giydiriyoruz. Altını bezliyoruz. Günlük süt alıyoruz. Ona da çocuğum gibi bakıyorum" İfadelerini kullandı.


2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor
2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor

Büyükanne, oyunlar, Beril, Kuzu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 yaşındaki Beril, 'Topitop' kuzu ile aynı evde büyüyor - Son Dakika

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