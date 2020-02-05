2 yaşındaki çocuğu kreş öğretmeninin dövdüğü iddiası - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Düzce Karahacı Musa Mahallesi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren özel bir kreşte güvenlik kameralarına yansıyan olayda öğretmen Y.K., sınıfta oyun oynayan öğrencisi E.T.'yi (2) oynadığı alandan alarak bir anda yere oturttu ve darp etmeye başladı. Küçük çocuğa defalarca tokat atan öğretmenin o anları ise kreşin güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada kreşin salonundaki ekranda durumu fark eden diğer öğretmenler hemen sınıfa girerek öğretmeni durdurdular ve duruma tepki gösterdiler. Çocuklarının darp edildiğini öğrenen baba Selçuk Taşlı ile eşi Tuba Taşlı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Göz altına alınan öğretmen Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE