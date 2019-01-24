2 Yaşındaki Çocuğun İmdadına Paletli Ambulans Yetişti
33 dakika önce
2 yaşındaki çocuğun imdadına paletli ambulans yetiştiBİNGÖL - Bingöl'de ateşi yükselen 2 yaşındaki çocuk, UMKE ekiplerinin paletli ambulansla 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.
2 yaşındaki çocuğun imdadına paletli ambulans yetişti
BİNGÖL - Bingöl
'de ateşi yükselen 2 yaşındaki çocuk, UMKE ekiplerinin paletli ambulansla 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.
Alınan bilgilere göre, Bingöl'ün Genç
ilçesine bağlı Yeniyazı köyü Fırat
mezrasındaki ikamet eden Suriye
uyruklu bir ailenin 2 yaşındaki çocuğu Usame Matar'ın ateşi yükseldi. Çocuğun ateşini düşüremeyen aile kar nedeniyle mezra yolu kapalı olmasından dolayı 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri devreye girdi. Kar
kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı bölgede ekipler paletli ambulans ile mezraya yaklaşık 3 saat ulaştı.
Küçük çocuk evde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Genç İlçe Devlet Hastanesi
'ne nakil edilerek tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:10 Kaynak: İHA
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