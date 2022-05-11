2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi, polis çocuğuyla birlikte kayıplara karışan anneyi arıyor - Son Dakika
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2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi, polis çocuğuyla birlikte kayıplara karışan anneyi arıyor

11.05.2022 12:53

Aydın'ın Efeler ilçesinde anne Melisa S.'nin 2 yaşındaki oğlu S.T.'ye sigara içirdiği görüntülerin yayınlanması üzerine polis, anneyi her yerde aramaya başladı. Görüntüyle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştu.

Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen, dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi.

ARKADAŞLARI VİDEO ÇEKTİ

Melisa S.'nin arkadaşı bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi, ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı. Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu.

HER YERDE ARANIYOR

Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından yüzlerce tepki mesajı atıldı. Birçok kişi anneye lanetler yağdırarak, yakalanması için emniyete çağrıda bulundu.

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Efeler, Sigara, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi, polis çocuğuyla birlikte kayıplara karışan anneyi arıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi, polis çocuğuyla birlikte kayıplara karışan anneyi arıyor - Son Dakika
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