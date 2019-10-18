Son Dakika Haberleri: 2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti
Son Dakika Güncel 2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti

2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti

40 dakika önce

ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine üzülerek olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı.

2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti, System.String[]

ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine üzülerek olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı. Henüz konuşamayan çocuğun olayı anlatmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca 200 binin üzerinde seyredildi.

Olay, Florida eyaletinde geçen hafta gerçekleşti. 2 yaşındaki Alexander isimli çocuğun annesi, Alexander'ı öpmeyi unutup işe gitti. Bu duruma üzüldüğü belirtilen ve henüz tam olarak konuşamayan Alexander, olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı. O anlara ait görüntülerin Alexander'ın annesi tarafından sosyal medyaya paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler 200 binin üzerinde seyredildi.

Görüntü Dökümü

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-2 yaşındaki çocuğun annesinin kendisini öpmediğini anlatma çabası


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:49 Kaynak: DHA
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