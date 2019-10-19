Son Dakika Haberleri: 2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti )
Son Dakika Güncel 2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti )

2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti )

1 saat önce

? ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine üzülerek olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı.

? ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine üzülerek olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı. Henüz konuşamayan çocuğun olayı anlatmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca 200 binin üzerinde seyredildi.

Olay, Florida eyaletinde geçen hafta gerçekleşti. 2 yaşındaki Alexander isimli çocuğun annesi, Alexander'ı öpmeyi unutup işe gitti. Bu duruma üzüldüğü belirtilen ve henüz tam olarak konuşamayan Alexander, olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı. O anlara ait görüntülerin Alexander'ın annesi tarafından sosyal medyaya paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler 200 binin üzerinde seyredildi.

2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti )

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:46 Kaynak: DHA
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