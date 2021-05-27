2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında - Son Dakika

2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında

27.05.2021 15:48

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A.'nın, ağır yaralandığı öğrenildi. Küçük çocuğun düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi 78007 Sokak'ta evinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Serin A., tırmandığı demir korkuluklardan dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler hemen yardımına koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serin A., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasında ve kolunda kırıklar oluşan çocuğun durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Serin A.'nın balkondan düşme anı ise çevrede bulunan esnafın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çevredekilerin sert şekilde yere düşen çocuğa yardıma koşması ve yaşanan panik görülüyor.

2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında

Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • :(: Rabbim çocuğa şifa, anne babasına da sabı versin. Keşke biraz anne baba dikkatli olsa pencere balkon konularına..r Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır

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