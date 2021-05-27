2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında - Son Dakika

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi 78007 Sokak'ta evinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Serin A., tırmandığı demir korkuluklardan dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler hemen yardımına koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serin A., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasında ve kolunda kırıklar oluşan çocuğun durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Serin A.'nın balkondan düşme anı ise çevrede bulunan esnafın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çevredekilerin sert şekilde yere düşen çocuğa yardıma koşması ve yaşanan panik görülüyor.