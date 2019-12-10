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Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki çocuk camdan düştü - Son Dakika

2 yaşındaki çocuk camdan düştü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinin penceresinden dışarıya bakarken dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinin penceresinden dışarıya bakarken dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Olay, sabah saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kızını okula götürmek için evden çıkan anne H.Y. (29), 2 yaşındaki oğlunu evde yalnız bıraktı. Evin mutfak penceresine tırmanarak aşağı bakan 2 yaşındaki Yusuf bebek, dengesini kaybederek aşağı toprak zemine düştü. Kızını okula bıraktıktan sonra eve dönen annesi tarafından yerde bulunan Yusuf bebek önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, oradan ise Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan, konuya ilişkin soruşturma başlatan güvenlik güçleri, şüpheli anne hakkında 'Taksirle Yaralama' gerekçesiyle adli işlem gerçekleştirdi.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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