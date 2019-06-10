Son Dakika Haberleri: 2 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü
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2 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü

2 saat önce

Erzurum'da 2 yaşındaki bir çocuk dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

2 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü, System.String[]
Erzurum'da 2 yaşındaki bir çocuk dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi'nde annesinin uyutarak odada bıraktığı 2 yaşındaki çocukları Yusuf I. Annesi mutfaktayken uyanarak açık kapıdan balkona çıktı. Küçük çocuk dengesini kaybederek 4. kattaki balkondan yere düştü. Olayı gören komşular hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Anne Zehra I. ise çocuğunun balkondan düştüğünü komşular tarafından öğrendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırdı. Durumu kritik olan küçük Yusuf'un akciğer ve karaciğerinde düşmeye bağlı sorun olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan küçük çocuk için umutlu bekleyiş devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
Palandöken, Erzurum, Güncel
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